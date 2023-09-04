https://sputnikarabic.ae/20230904/الدفاع-الطائرات-الروسية-تدمر-4-زوارق-حربية-أمريكية-الصنع-تحمل-قوات-أوكرانية-في-البحر-الأسود--عاجل-1080669563.html
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 4 زوارق أمريكية الصنع تحمل قوات أوكرانية في البحر الأسود
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 4 زوارق أمريكية الصنع تحمل قوات أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 4 زوارق حربية سريعة من طراز "ويلارد سي فورس" أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في البحر الأسود. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T03:27+0000
2023-09-04T03:27+0000
2023-09-04T03:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البحر الأسود
روسيا
الطائرات الروسية
زورق
القوات الأوكرانية
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الحربية الأربعة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وأوضحت، أن الزوارق كانت في طريقها نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الأحد/الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230904/القوات-الروسية-تقصف-موقع-قيادة-القوات-الأوكرانية-غرب-فريموفكا-في-دونيتسك--عاجل-1080669128.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحر الأسود, روسيا, الطائرات الروسية, زورق, القوات الأوكرانية
البحر الأسود, روسيا, الطائرات الروسية, زورق, القوات الأوكرانية
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 4 زوارق أمريكية الصنع تحمل قوات أوكرانية في البحر الأسود
03:27 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 03:38 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 4 زوارق حربية سريعة من طراز "ويلارد سي فورس" أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود
دمرت الزوارق الحربية الأربعة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وأضافت الدفاع الروسية أن الزوارق الحربية كانت محملة بوحدات إنزال تابعة للجيش الأوكراني.
وأوضحت، أن الزوارق كانت في طريقها نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الأحد/الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية
اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.