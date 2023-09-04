https://sputnikarabic.ae/20230904/الصحة-المصرية-80--من-مصابي-متحور-كورونا-الجديد-لا-يحتاجون-أي-أدوية-1080703535.html

الصحة المصرية: 80 % من مصابي متحور كورونا الجديد لا يحتاجون أي أدوية

الصحة المصرية: 80 % من مصابي متحور كورونا الجديد لا يحتاجون أي أدوية

حذرت وزارة الصحة المصرية من استخدام أي بروتوكولات علاجية تتعلق بالإصابة بمتحور كورونا دون تشخيص طبي. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريح لحسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، خلال لقاء تلفزيوني، مساء الأحد، قال فيه إنه يجب تجنب ما يتم تداوله من بروتوكولات علاجية على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.ولفت عبد الغفار إلى أن تناول أي علاج دون الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين يمثل خطورة كبيرة.وعن متحور كورونا الجديد، قال متحدث الصحة المصرية، إن 80 في المئة من المصابين يتعافون دون الحاجة إلى تناول أي أدوية.وتابع: "الأدوية التي تم استخدامها في علاج المتحورات الأخرى السابقة هي نفس الأدوية التي يتم استخدامها لعلاج المتحور الجديد لكورونا"، مضيفا: "لا يوجد علاج خاص بهذا المتحور".وقال حسام عبد الغفار: "في جميع الأحوال يجب التأكد من الإصابة بالمتحور الجديد عن طريق مراجعة الطبيب المتخصص".والشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية، رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

https://sputnikarabic.ae/20230813/وزارة-الصحة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-متحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080024533.html

https://sputnikarabic.ae/20230822/مصر-تعلن-رصد-حالتين-مصابتين-بمتحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080318230.html

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