عربي
https://sputnikarabic.ae/20230904/الصحة-المصرية-80--من-مصابي-متحور-كورونا-الجديد-لا-يحتاجون-أي-أدوية-1080703535.html
الصحة المصرية: 80 % من مصابي متحور كورونا الجديد لا يحتاجون أي أدوية
الصحة المصرية: 80 % من مصابي متحور كورونا الجديد لا يحتاجون أي أدوية
حذرت وزارة الصحة المصرية من استخدام أي بروتوكولات علاجية تتعلق بالإصابة بمتحور كورونا دون تشخيص طبي. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T20:50+0000
2023-09-04T20:50+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وزارة الصحة المصرية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/12/1049876833_0:104:765:534_1920x0_80_0_0_202cf3c80aa48a1d3f3cc90415c18d5c.jpg
جاء ذلك في تصريح لحسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، خلال لقاء تلفزيوني، مساء الأحد، قال فيه إنه يجب تجنب ما يتم تداوله من بروتوكولات علاجية على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.ولفت عبد الغفار إلى أن تناول أي علاج دون الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين يمثل خطورة كبيرة.وعن متحور كورونا الجديد، قال متحدث الصحة المصرية، إن 80 في المئة من المصابين يتعافون دون الحاجة إلى تناول أي أدوية.وتابع: "الأدوية التي تم استخدامها في علاج المتحورات الأخرى السابقة هي نفس الأدوية التي يتم استخدامها لعلاج المتحور الجديد لكورونا"، مضيفا: "لا يوجد علاج خاص بهذا المتحور".وقال حسام عبد الغفار: "في جميع الأحوال يجب التأكد من الإصابة بالمتحور الجديد عن طريق مراجعة الطبيب المتخصص".والشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية، رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230813/وزارة-الصحة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-متحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080024533.html
https://sputnikarabic.ae/20230822/مصر-تعلن-رصد-حالتين-مصابتين-بمتحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080318230.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/12/1049876833_0:0:765:574_1920x0_80_0_0_03d6e0ba08db9ed66d74bfa1869ff30a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر, أخبار مصر الآن

الصحة المصرية: 80 % من مصابي متحور كورونا الجديد لا يحتاجون أي أدوية

20:50 GMT 04.09.2023
© Sputnik . Mohamed Elkholyمركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Mohamed Elkholy
تابعنا عبرTelegramNabd
حذرت وزارة الصحة المصرية من استخدام أي بروتوكولات علاجية تتعلق بالإصابة بمتحور كورونا دون تشخيص طبي.
جاء ذلك في تصريح لحسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، خلال لقاء تلفزيوني، مساء الأحد، قال فيه إنه يجب تجنب ما يتم تداوله من بروتوكولات علاجية على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
وزارة الصحة المصرية تصدر بيانا بشأن متحور "كورونا" الجديد "إي جي .5"
13 أغسطس, 12:13 GMT
ولفت عبد الغفار إلى أن تناول أي علاج دون الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين يمثل خطورة كبيرة.
وعن متحور كورونا الجديد، قال متحدث الصحة المصرية، إن 80 في المئة من المصابين يتعافون دون الحاجة إلى تناول أي أدوية.
وتابع: "الأدوية التي تم استخدامها في علاج المتحورات الأخرى السابقة هي نفس الأدوية التي يتم استخدامها لعلاج المتحور الجديد لكورونا"، مضيفا: "لا يوجد علاج خاص بهذا المتحور".
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
مصر تعلن رصد حالتين مصابتين بمتحور "كورونا" الجديد "إي جي 5"
22 أغسطس, 10:44 GMT
وقال حسام عبد الغفار: "في جميع الأحوال يجب التأكد من الإصابة بالمتحور الجديد عن طريق مراجعة الطبيب المتخصص".
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية، رصد حالات إصابة بفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2"، وقالت إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة يتم الشفاء بعدها.
كما قالت الصحة المصرية إنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала