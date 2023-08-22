https://sputnikarabic.ae/20230822/مصر-تعلن-رصد-حالتين-مصابتين-بمتحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080318230.html

مصر تعلن رصد حالتين مصابتين بمتحور "كورونا" الجديد "إي جي 5"

مصر تعلن رصد حالتين مصابتين بمتحور "كورونا" الجديد "إي جي 5"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، "إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2"، مشيرة إلى أن "الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الصحة المصرية، في بيان لها، إن "قطاع الطب الوقائي، بالوزارة يقوم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى".وأكدت الوزارة، أن أعراض الإصابة بتمحور "EG-5.2" هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن "التوصيات الطبية ما زالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية".وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، ريانة بو حاقة، كشفت عن تسجيل 7 آلاف حالة بالمتحور الجديد لـ(كوفيد-19)، الذي يحمل اسم "إي جي .5"، مؤكدة أنه يتمتع بزيادة الانتشار وسرعة النمو.وأشارت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" القطرية، إلى أن هذه الآلاف من الإصابات بالمتحور الجديد، تم تسجيلها في 52 دولة حول العالم.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا، والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.وأكدت المنظمة أيضاً أن "كوفيد-19" لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو/أيار الماضي"، مشيرة إلى "زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده، منذ 9 أغسطس/آب، في 48 دولة.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا، في مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو من العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230817/تقرير-طبي-متحور-كورونا-الجديد-يتغير-باستمرار-ويتهرب-من-المناعة-1080177530.html

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