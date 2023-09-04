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العراق يدعو السعودية لإعادة تشغيل الخط الجوي بين بغداد والرياض
العراق يدعو السعودية لإعادة تشغيل الخط الجوي بين بغداد والرياض
أجرى وزير النقل العراقي رزاق السعداوي مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي صالح الجاسر تناولت مشروعات الربط السككي وخطوط النقل الجوي بين البلدين. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T20:13+0000
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جاء ذلك على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن السعداوي دعا الجاسر إلى إعادة تفعيل خط "بغداد - الرياض" الجوي.وفي المقابل، قال وزير النقل السعودي إن بلاده حريصة على تنفيذ مشروع الربط السككي بينها وبين العراق لخدمة العراق.وقالت وزارة النقل العراقية إن مباحثات السعداوي والجاسر تناول تفاصيل مشروع طريق التنمية الذي أعلن عنه العراق وأعلنت الرياض دعمه، مشيرة إلى أن بغداد سوف تسقبل فريق فني سعودي خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات حول تفاصيل المشروع.كما تناول الاجتماع بحث اتفاقية النقل البحري بين البلدين ودورها في دعم التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمنافذ الحدودية والموانئ، بحسب الوكالة التي أشارت إلى تأكيد وزير النقل السعودي على استعداد المملكة لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه استئناف الرحلات الجوية بينهما.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العراق يدعو السعودية لإعادة تشغيل الخط الجوي بين بغداد والرياض
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أجرى وزير النقل العراقي رزاق السعداوي مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي صالح الجاسر تناولت مشروعات الربط السككي وخطوط النقل الجوي بين البلدين.
جاء ذلك على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية، الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن السعداوي دعا الجاسر إلى إعادة تفعيل خط "بغداد
- الرياض" الجوي.
وفي المقابل، قال وزير النقل السعودي إن بلاده حريصة على تنفيذ مشروع الربط السككي بينها وبين العراق لخدمة العراق.
وقالت وزارة النقل العراقية إن مباحثات السعداوي والجاسر تناول تفاصيل مشروع طريق التنمية الذي أعلن عنه العراق
وأعلنت الرياض دعمه، مشيرة إلى أن بغداد سوف تسقبل فريق فني سعودي خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات حول تفاصيل المشروع.
كما تناول الاجتماع بحث اتفاقية النقل البحري بين البلدين ودورها في دعم التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمنافذ الحدودية والموانئ، بحسب الوكالة التي أشارت إلى تأكيد وزير النقل السعودي
على استعداد المملكة لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه استئناف الرحلات الجوية بينهما.