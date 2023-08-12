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https://sputnikarabic.ae/20230812/محمد-بن-زايد-وشياع-السوداني-يبحثان-خلال-اتصال-هاتفي-العلاقات-الثنائية-وقضايا-المنطقة-1080010375.html
محمد بن زايد وشياع السوداني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
محمد بن زايد وشياع السوداني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
تلقى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T15:18+0000
2023-08-12T15:18+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم السبت، أن محمد بن زايد ناقش مع السوداني العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات التنموية، ما يوسع بدوره قاعدة المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.وطرح الرئيس الإماراتي مع رئيس الوزراء العراقي وجهات النظر الخاصة بالمستجدات في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث شددا معا على حرصهما المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وضرورة العمل على تعزيز أفق التعاون والسلام في المنطقة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.ويشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، عددا من الملفات والفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية".وأكدت قناة "السومرية نيوز"، أن السوداني استقبل وزير الطاقة الإماراتي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر "طريق التنمية" المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.وناقش السوداني والمزروعي العلاقات بين البلدين، خاصة المتعلق منها بالطاقة باعتبارها قطاعا مهما وحيويا، وما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية، فضلا عن استعراضهما "الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة"، بحسب القناة.وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أن "الحكومة العراقية الحالية رسمت منهاجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلاد، وحرصها على توفير بيئة استثمارية آمنة، باعتبار أن العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة".وكان السوداني قد أكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في العشرين من الشهر الجاري.وقال البيان إن السوداني التقى في مدينة جدة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العربية الـ 32، التي انطلقت أعمالها، وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات.كما بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.من جهته، نقل منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار، مؤكدا "رغبة بلاده بالمزيد من التعاون المشترك مع العراق، ما يحقق المصالح المتبادلة".
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الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

محمد بن زايد وشياع السوداني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

15:18 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / RASHED AL-MANSOORI
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تلقى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم السبت، أن محمد بن زايد ناقش مع السوداني العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات التنموية، ما يوسع بدوره قاعدة المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
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وطرح الرئيس الإماراتي مع رئيس الوزراء العراقي وجهات النظر الخاصة بالمستجدات في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث شددا معا على حرصهما المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وضرورة العمل على تعزيز أفق التعاون والسلام في المنطقة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.
ويشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، عددا من الملفات والفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية".
وأكدت قناة "السومرية نيوز"، أن السوداني استقبل وزير الطاقة الإماراتي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر "طريق التنمية" المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.
وناقش السوداني والمزروعي العلاقات بين البلدين، خاصة المتعلق منها بالطاقة باعتبارها قطاعا مهما وحيويا، وما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية، فضلا عن استعراضهما "الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة"، بحسب القناة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أن "الحكومة العراقية الحالية رسمت منهاجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلاد، وحرصها على توفير بيئة استثمارية آمنة، باعتبار أن العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة".
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وكان السوداني قد أكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في العشرين من الشهر الجاري.
وقال البيان إن السوداني التقى في مدينة جدة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العربية الـ 32، التي انطلقت أعمالها، وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات.
كما بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.
من جهته، نقل منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار، مؤكدا "رغبة بلاده بالمزيد من التعاون المشترك مع العراق، ما يحقق المصالح المتبادلة".
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