https://sputnikarabic.ae/20230904/بكين-رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يعتزم-حضور-قمة-مجموعة-العشرين-في-الهند-1080678881.html

رئيس مجلس الدولة الصيني يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند

رئيس مجلس الدولة الصيني يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، سيحضر قمة مجموعة العشرين الـ18، تلبية لدعوة من... 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T09:23+0000

2023-09-04T09:23+0000

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وقالت نينغ إن "الصين تتوقع أن تبني قمة مجموعة العشرين توافقا بشأن التحديات البارزة، مثل التنمية والاقتصاد العالمي".وستعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري.وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لن يحضر القمة، إذ أعرب نظيره الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، عن خيبة أمله لأنه لن يراه هناك.وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول 2023، في نيودلهي.يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.

https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-لن-يكون-هناك-إعلان-مشترك-لمجموعة-العشرين-لا-يعبر-عن-موقفنا-1080607252.html

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