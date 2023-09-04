https://sputnikarabic.ae/20230904/بكين-رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يعتزم-حضور-قمة-مجموعة-العشرين-في-الهند-1080678881.html
رئيس مجلس الدولة الصيني يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند
رئيس مجلس الدولة الصيني يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، سيحضر قمة مجموعة العشرين الـ18، تلبية لدعوة من... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:23+0000
2023-09-04T09:23+0000
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وقالت نينغ إن "الصين تتوقع أن تبني قمة مجموعة العشرين توافقا بشأن التحديات البارزة، مثل التنمية والاقتصاد العالمي".وستعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري.وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لن يحضر القمة، إذ أعرب نظيره الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، عن خيبة أمله لأنه لن يراه هناك.وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول 2023، في نيودلهي.يشار إلى أن مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-لن-يكون-هناك-إعلان-مشترك-لمجموعة-العشرين-لا-يعبر-عن-موقفنا-1080607252.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, الأخبار
الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, الأخبار
رئيس مجلس الدولة الصيني يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند
09:23 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، سيحضر قمة مجموعة العشرين الـ18، تلبية لدعوة من الحكومة الهندية.
وقالت نينغ إن "الصين تتوقع أن تبني قمة مجموعة العشرين توافقا بشأن التحديات البارزة، مثل التنمية والاقتصاد العالمي".
وستعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكرت تقارير في الآونة الأخيرة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لن يحضر القمة
، إذ أعرب نظيره الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، عن خيبة أمله لأنه لن يراه هناك.
وتولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول 2023، في نيودلهي.
يشار إلى أن مجموعة العشرين
هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.