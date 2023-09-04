https://sputnikarabic.ae/20230904/تجدد-الاشتباكات-بين-العشائر-العربية-وقسد-شرقي-سوريا-1080686589.html

تجدد الاشتباكات بين العشائر العربية و"قسد" شرقي سوريا

تجدد الاشتباكات بين العشائر العربية و"قسد" شرقي سوريا

تجددت الاشتباكات بين قوات "قسد"، والعشائر العربية، بعد منتصف ليل أمس الأحد، إذ قامت قوات تابعة لـ"قسد" بمحاولة اقتحام بلدتي ذيبان والشحيل بدعم من القوات... 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T12:49+0000

2023-09-04T12:49+0000

2023-09-04T12:49+0000

أخبار سوريا اليوم

رصد عسكري

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دمشق- سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن "القوات الأمريكية أطلقت قنابل ضوئية في سماء المنطقة في الوقت الذي قامت فيه "قسد" باستهداف البلدتين بقذائف الهاون والقنابل المحمولة بطائرات مسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".وأضافت المصادر أن "قسد" فشلت في اقتحام البلدتين، وتمكن أبناء العشائر من تدمير عدد من آليات "قسد"، كما اندلعت مواجهات بين الطرفين في بلدة الصحوة في ريف دير الزور الشرقي، بعد مهاجمة العشائر نقاطا تابعة لـ"قسد".وبحسب المصادر، فإن "بلدة ذيبان باتت معقلًا رئيسًا لقوات العشائر، نظرا لتواجد العديد من شيوخ العشائر الذين يقودون الحراك العسكري ضد "قسد" وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم الهفل، شيخ قبيلة العكيدات".وذكرت المصادر ذاتها أن "حزب العمال الكردستاني استقدم تعزيزات من جبال قنديل لمؤازرة "قسد" في معاركها ضد قوات العشائر".واشارت المصادر إلى أن "قوات العشائر نفذت هجومًا مضادًا في بلدة الشحيل، تم خلاله استعادة السيطرة على مشفى الشحيل ومحاصرة مجموعة لـ"قسد" في مدرسة الشحيل، وسط اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين".وكشفت المصادر ذاتها عن "انشقاق 25 عنصرًا من قوات النخبة التابعة لـ"قسد" في مدينة الرقة، بعد رفضهم الذهاب إلى دير الزور لقتال أبناء العشائر".ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات العشائر وميليشيا "قسد" جراء المحاولة الأخيرة لاقتحام بلدة ذيبان، وسقط قتلى وجرحى من الطرفين مع تدخل لطائرات التحالف الدولي بإطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة.كما قامت وحدات الجيش العربي السوري بقصف مكثف، منذ ساعات الصباح الأولى، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ ضد تجمعات ومقرات التنظيمات الإرهابية في محيط كفرتعال في ريف حلب الغربي ومحيط سرمين شرق مدينة إدلب ومحيط معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي.وأشارت مصادر لـ"سبوتنيك" عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات العشائر ومجلس منبج العسكري التابع لـ"قسد" في مدينة منبج في ريف حلب، التي تعد المدينة الاقتصادية لـ"قسد".

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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري