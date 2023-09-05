https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مدرسة-فلسطينية-وإصابة-عشرات-الطالبات-بالاختناق-1080738287.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة فلسطينية وإصابة عشرات الطالبات بالاختناق
الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة فلسطينية وإصابة عشرات الطالبات بالاختناق
استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع ضد إحدى المدارس الفلسطينية شمال الخليل في الضفة الغربية، إثر مسيرة رافضة لتفتيش الفلسطينيات. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T15:36+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة "زهرة المدائن" الأساسية في بلدة بيت أمر".ولفتت الوكالة إلى أن "ذلك أدى إلى إصابة عشرات الطالبات الفلسطينيات بالاختناق، أثناء تواجدهن داخل المدرسة".وتابعت: "تسبب استخدام الغاز المسيل للدموع في اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال ونتج عن ذلك إصابة شابين بالرصاص الحي إضافة إلى عشرات المصابين بالاختناق".ولفتت الوكالة إلى أن "جنود الاحتلال حولوا أسطح عدد من المنازل إلى نقاط مراقبة استخدموها في استهداف الفلسطينيين".يذكر أن تلك المواجهات اندلعت إثر مسيرة نظمها طلاب فلسطينيون احتجاجا على قيام الجيش الإسرائيلي بتفتيش بعض الفلسطينيات، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، بأنه "فظيع ومشين" مطالبا بتقديم الجناة إلى العدالة الدولية، بحسب قوله.
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الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة فلسطينية وإصابة عشرات الطالبات بالاختناق
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استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع ضد إحدى المدارس الفلسطينية شمال الخليل في الضفة الغربية، إثر مسيرة رافضة لتفتيش الفلسطينيات.
وذكرت وكالة الأنباء
الفلسطينية "وفا"، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة "زهرة المدائن" الأساسية في بلدة بيت أمر".
ولفتت الوكالة إلى أن "ذلك أدى إلى إصابة عشرات الطالبات الفلسطينيات
بالاختناق، أثناء تواجدهن داخل المدرسة".
وتابعت: "تسبب استخدام الغاز المسيل للدموع في اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال ونتج عن ذلك إصابة شابين بالرصاص الحي إضافة إلى عشرات المصابين بالاختناق".
ولفتت الوكالة إلى أن "جنود الاحتلال حولوا أسطح عدد من المنازل إلى نقاط مراقبة استخدموها في استهداف الفلسطينيين".
يذكر أن تلك المواجهات اندلعت إثر مسيرة نظمها طلاب فلسطينيون احتجاجا على قيام الجيش الإسرائيلي
بتفتيش بعض الفلسطينيات، وهو الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، بأنه "فظيع ومشين" مطالبا بتقديم الجناة إلى العدالة الدولية، بحسب قوله.