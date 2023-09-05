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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1080744064.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T21:17+0000
2023-09-05T21:40+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "في 5 سبتمبر/ أيلول، وفي حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي في أجواء مقاطعة بريانسك".وبلغت خسائر العدو على مدار يوم الثلاثاء ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الجوية الروسية المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة هجومين من اللواء 47 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو، ومنطقة زابوروجيه، على مدار اليوم.تم تحييد نحو 170 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وثلاثة أنظمة مدفعية "إم 777" ، ومدافع "هاوتزر إم 119" أمريكية الصنع، ومدفع من طراز "بانزر هوبيتزي -2000" ألماني، ومدفع "إف إتش -70" بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين "هاوتزر: دي -20" و"دي -30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمنطقة زابوروجيه.وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت عمليات المجموعة المركزية، وضربات طيران الجيش، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنها لواء 63 و67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكراني في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب"، ومدفع هاوتزر دي-20.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
https://sputnikarabic.ae/20230905/صاروخ-روسي-مضاد-للدروع-ينسف-معقلا-أوكرانيا-محصنا-فيديو-1080740828.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

21:17 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 21:40 GMT 05.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "في 5 سبتمبر/ أيلول، وفي حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
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الجيش الروسي يدمر مركزا لتوجيه المسيرات الأوكرانية
12:24 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي في أجواء مقاطعة بريانسك".
وبلغت خسائر العدو على مدار يوم الثلاثاء ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.
وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الجوية الروسية المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة هجومين من اللواء 47 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو، ومنطقة زابوروجيه، على مدار اليوم.
صاروخ كورنيت الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
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17:42 GMT
تم تحييد نحو 170 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وثلاثة أنظمة مدفعية "إم 777" ، ومدافع "هاوتزر إم 119" أمريكية الصنع، ومدفع من طراز "بانزر هوبيتزي -2000" ألماني، ومدفع "إف إتش -70" بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين "هاوتزر: دي -20" و"دي -30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمنطقة زابوروجيه.
وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت عمليات المجموعة المركزية، وضربات طيران الجيش، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنها لواء 63 و67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكراني في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب"، ومدفع هاوتزر دي-20.
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