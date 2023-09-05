https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1080744064.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T21:17+0000
2023-09-05T21:17+0000
2023-09-05T21:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في 5 سبتمبر/ أيلول، وفي حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي في أجواء مقاطعة بريانسك".وبلغت خسائر العدو على مدار يوم الثلاثاء ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الجوية الروسية المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة هجومين من اللواء 47 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو، ومنطقة زابوروجيه، على مدار اليوم.تم تحييد نحو 170 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وثلاثة أنظمة مدفعية "إم 777" ، ومدافع "هاوتزر إم 119" أمريكية الصنع، ومدفع من طراز "بانزر هوبيتزي -2000" ألماني، ومدفع "إف إتش -70" بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين "هاوتزر: دي -20" و"دي -30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمنطقة زابوروجيه.وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت عمليات المجموعة المركزية، وضربات طيران الجيش، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنها لواء 63 و67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكراني في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب"، ومدفع هاوتزر دي-20.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-لتوجيه-المسيرات-الأوكرانية--عاجل-1080718411.html
https://sputnikarabic.ae/20230905/صاروخ-روسي-مضاد-للدروع-ينسف-معقلا-أوكرانيا-محصنا-فيديو-1080740828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
21:17 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 21:40 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "في 5 سبتمبر/ أيلول، وفي حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي في أجواء مقاطعة بريانسك".
وبلغت خسائر العدو على مدار
يوم الثلاثاء ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، ونظام مدفعية "إم 777 " الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى مركبة "غراد" القتالية.
وفي منطقة بيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير نقطة التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الجوية الروسية المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة هجومين من اللواء 47 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو، ومنطقة زابوروجيه، على مدار اليوم.
تم تحييد نحو 170 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وثلاثة أنظمة مدفعية "إم 777" ، ومدافع "هاوتزر إم 119" أمريكية الصنع، ومدفع من طراز "بانزر هوبيتزي -2000" ألماني، ومدفع "إف إتش -70" بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين "هاوتزر: دي -20" و"دي -30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الجوي 46
التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمنطقة زابوروجيه.
وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت عمليات المجموعة المركزية، وضربات طيران الجيش، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنها لواء 63 و67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكراني في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعية بولندية ذاتية الدفع "كراب"، ومدفع هاوتزر دي-20.