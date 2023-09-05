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بلينكن لنتنياهو: واشنطن تواصل دعم إسرائيل للتكامل مع جيرانها
بلينكن لنتنياهو: واشنطن تواصل دعم إسرائيل للتكامل مع جيرانها
جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيده على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ودعمها إقليميا. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T20:03+0000
2023-09-05T20:03+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها إنه أجرى مباحثات هاتفية مهمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وقال بلينكن: "أكدت خلال المحادثات على علاقات الشراكة بين واشنطن وتل أبيب والتزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل".وتابع: "كما جددنا تأكيدنا على أهمية دعم تكامل إسرائيل في محيطها الإقليمي".كما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن مباحثات بلينكن ونتنياهو تناولت مواجهة التهديدات الإيرانية.يذكر أن بلينكن أجرى، أمس الاثنين، مباحثات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد خلالها عباس على أن ما وصفه بـ "إرهاب الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يقوض حل الدولتين".وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية تحركات تل أبيب لتطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية أبرزها السعودية، التي تطالب بضمانات أمنية وبرنامج نووي لإتمام التطبيع.
https://sputnikarabic.ae/20230904/عباس-لبلينكن-ممارسات-الاحتلال-الإسرائيلي-تقوض-حل-الدولتين-1080702706.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن لنتنياهو: واشنطن تواصل دعم إسرائيل للتكامل مع جيرانها

20:03 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيده على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ودعمها إقليميا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بلينكن، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها إنه أجرى مباحثات هاتفية مهمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال بلينكن: "أكدت خلال المحادثات على علاقات الشراكة بين واشنطن وتل أبيب والتزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقوض حل الدولتين
أمس, 19:31 GMT
وتابع: "كما جددنا تأكيدنا على أهمية دعم تكامل إسرائيل في محيطها الإقليمي".
كما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن مباحثات بلينكن ونتنياهو تناولت مواجهة التهديدات الإيرانية.
يذكر أن بلينكن أجرى، أمس الاثنين، مباحثات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد خلالها عباس على أن ما وصفه بـ "إرهاب الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يقوض حل الدولتين".
وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية تحركات تل أبيب لتطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية أبرزها السعودية، التي تطالب بضمانات أمنية وبرنامج نووي لإتمام التطبيع.
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