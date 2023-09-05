https://sputnikarabic.ae/20230905/حزب-الله-أمريكا-تتصرف-بعدائية-من-أجل-إسرائيل-1080743842.html
"حزب الله": أمريكا تتصرف بعدائية من أجل إسرائيل
"حزب الله": أمريكا تتصرف بعدائية من أجل إسرائيل
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء حزبه سلكوا طريق الحوار مع التيّار الوطني الحر، باعتباره السبيل المناسب لانتخاب... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشيخ نعيم قاسم، أن "حزب الله" اللبناني يسير في 3 اتجاهات إيجابية، على رأسها الحوار مع التيّار الوطني الحر، بهدف الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد.وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله أن الاتجاه الثاني لحزبه يتمثل في الموافقة على الحوار الذي أطلقه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فيما أوضح أن الاتجاه الثالث يتمثل في الحوار الذي دعا إليه الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، جان إيف لودريان.وقال نعيم قاسم:وشدد الشب المسؤول في "حزب الله" اللبناني على أن "الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به، ولا أفق له"، مضيفا أن "أمريكا ومن معها آخر همّهم أن ينهار لبنان، وأمريكا تتصرف بعدائية كرمى لإسرائيل وفرضت العقوبات على لبنان".واستطرد نائب الأمين العام لحزب الله: "وأمريكا منعت هبات الكهرباء من إيران واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، ألزمت لبنان بإبقاء النازحين على أرضه وحصرت المساعدات بالحدّ الأدنى الذي يساعد على استقرار النازحين من دون اللبنانيين".ويوم الخميس الماضي، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التكتلات السياسية اللبنانية إلى الحوار لمدة حدها الأقصى 7 أيام، من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.يأتي ذلك في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230831/بري-يدعو-الكتل-السياسية-اللبنانية-إلى-حوار-لـ7-أيام-لانتخاب-رئيس-للجمهورية-1080597611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
"حزب الله": أمريكا تتصرف بعدائية من أجل إسرائيل
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء حزبه سلكوا طريق الحوار مع التيّار الوطني الحر، باعتباره السبيل المناسب لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
ونقلت قناة
"المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشيخ نعيم قاسم، أن "حزب الله" اللبناني يسير في 3 اتجاهات إيجابية، على رأسها الحوار مع التيّار الوطني الحر، بهدف الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله أن الاتجاه الثاني لحزبه يتمثل في الموافقة على الحوار الذي أطلقه رئيس مجلس النواب
، نبيه بري، فيما أوضح أن الاتجاه الثالث يتمثل في الحوار الذي دعا إليه الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، جان إيف لودريان.
سنبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسّعة بين وفدين من حزب الله والتيّار الوطني الحر.
وشدد الشب المسؤول في "حزب الله" اللبناني على أن "الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به، ولا أفق له"، مضيفا أن "أمريكا ومن معها آخر همّهم أن ينهار لبنان، وأمريكا تتصرف بعدائية كرمى لإسرائيل وفرضت العقوبات على لبنان".
واستطرد نائب الأمين العام لحزب الله: "وأمريكا منعت هبات الكهرباء من إيران واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، ألزمت لبنان بإبقاء النازحين على أرضه وحصرت المساعدات بالحدّ الأدنى الذي يساعد على استقرار النازحين من دون اللبنانيين".
ويوم الخميس الماضي، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التكتلات السياسية اللبنانية
إلى الحوار لمدة حدها الأقصى 7 أيام، من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.
وهناك خلاف قائم
بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
يأتي ذلك في ظل معاناة لبنان
من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".