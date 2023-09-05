https://sputnikarabic.ae/20230905/رغبة-زيلينسكي-بمواصلة-الصراع-المأساوي-تزعج-أمريكا-1080711327.html
إعلام: رغبة زيلينسكي بمواصلة الصراع "المأساوي" تزعج أمريكا
إعلام: رغبة زيلينسكي بمواصلة الصراع "المأساوي" تزعج أمريكا
أشار الكاتب الفرنسي رينو جيرار، في مقال، إلى أنه "من المحتمل أن واشنطن تريد تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:34+0000
2023-09-05T09:34+0000
2023-09-05T09:52+0000
العالم
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وقال جيرارد إن "رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مواصلة الصراع مع روسيا، حتى النهاية المأساوية تزعج الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف جيرار أن "هذا الانزعاج كان أكثر وضوحا خلال قمة الـ"ناتو"، التي عقدت في فيلنيوس، في يوليو(تموز) 2023".ولخص جيرار مقاله في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قائلا: "يمكن حل كل شيء دبلوماسيا، ولكن من الصعب للغاية إجبار الأمريكيين، وبطريقة أو بأخرى حاول زيلينسكي جاهدًا من أجل ذلك".وفي وقت سابق ، قال الخبير السياسي، ألكسندر أندريانوف، إن "الدول الغربية تبتعد عن أوكرانيا، وإن فلاديمير زيلينسكي، يفهم ذلك ويحاول الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وفقا لما يسمى "النموذج الإسرائيلي".وأضاف أندريانوف أن "مثل هذا النموذج ليس مفيدا للدول الداعمة لنظام كييف، ويدرك الغرب أن "الهجوم المضاد" الأوكراني قد فشل، وقد يكون لدى السكان أسئلة حول الغرض من تمويل هذا البلد".
https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-كييف-فقدت-أكثر-من-66-ألف-جندي-و7600-قطعة-سلاح-منذ-بداية-الهجوم-المضاد-1080710366.html
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العالم
إعلام: رغبة زيلينسكي بمواصلة الصراع "المأساوي" تزعج أمريكا
09:34 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أشار الكاتب الفرنسي رينو جيرار، في مقال، إلى أنه "من المحتمل أن واشنطن تريد تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وقال جيرارد إن "رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مواصلة الصراع مع روسيا، حتى النهاية المأساوية تزعج الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح الكاتب الفرنسي، بالقول: "من الممكن تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تسوية سلمية للوضع بين روسيا وأوكرانيا، إذ أظهرت واشنطن أن رغبة زيلينسكي، التي لا يمكن كبتها في القتال حتى النهاية المأساوية، تسبب لها بعض الانزعاج".
وأضاف جيرار أن "هذا الانزعاج كان أكثر وضوحا خلال قمة الـ"ناتو"، التي عقدت في فيلنيوس، في يوليو(تموز) 2023".
وأشار جيرار إلى أن "الولايات المتحدة كانت غاضبة من سلوك زيلينسكي، الذي حاول إجبار الأمريكيين على قبول موقفه بشأن دخول أوكرانيا الفوري إلى حلف شمال الأطلسي"، مؤكدًا على أن "واشنطن لا تريد ذلك".
ولخص جيرار مقاله في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قائلا: "يمكن حل كل شيء دبلوماسيا، ولكن من الصعب للغاية إجبار الأمريكيين
، وبطريقة أو بأخرى حاول زيلينسكي جاهدًا من أجل ذلك".
وفي وقت سابق ، قال الخبير السياسي، ألكسندر أندريانوف، إن "الدول الغربية تبتعد عن أوكرانيا، وإن فلاديمير زيلينسكي، يفهم ذلك ويحاول الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وفقا لما يسمى "النموذج الإسرائيلي".
وأضاف أندريانوف أن "مثل هذا النموذج ليس مفيدا للدول الداعمة لنظام كييف
، ويدرك الغرب أن "الهجوم المضاد" الأوكراني قد فشل، وقد يكون لدى السكان أسئلة حول الغرض من تمويل هذا البلد".