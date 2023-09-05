https://sputnikarabic.ae/20230905/نيمار-يقول-إنه-عاش-بصحبة-ميسي-في-جحيم-نادي-باريس-سان-جرمان-ومدربه-يرد-1080710530.html

نيمار يقول إنه عاش بصحبة ميسي في "الجحيم" مع نادي "باريس سان جرمان"... ومدربه يرد

نيمار يقول إنه عاش بصحبة ميسي في "الجحيم" مع نادي "باريس سان جرمان"... ومدربه يرد

وصف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، تجربته مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي "بالجحيم". 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T09:18+0000

2023-09-05T09:18+0000

2023-09-05T09:26+0000

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وقال المهاجم البرازيلي الدولي، الذي انتقل إلى صفوف "الهلال" السعودي، في مقابلة مع قناة "غلوبو" البرازيلية، إن "ميسي، قد عاش أياما سيئة مع الفريق الباريسي، معربا عن سعادته لانتقال ميسي إلى "إنتر ميامي" الأمريكي".وأضاف: "لقد عرف ميسي، الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء، في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير، لكنه مع نادي باريس(سان جيرمان) عاش الجحيم"، متابعا: "عشنا الجحيم هو وأنا".من جهته، ردّ المدرب الإسباني لويس إنريكي، على تصريحات نيمار، قائلًا: "هذه تجارب شخصية، لا أريد أن أخوض في ذلك، أستطيع أن أخبركم عن تجربتي، أنا سعيد للغاية، أشعر أنني أقود فريقًا فريدًا من نوعه ويثق بي بنسبة 100%".وقدّم "الهلال" السعودي، الشهر الماضي، نجمه الجديد نيمار، أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض.وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.وأفادت تقارير أن "نيمار وافق على عقد مع نادي "الهلال" السعودي، لمدة عامين، بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025".وانضم نيمار إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، قادمًا من نادي "برشلونة" مقابل عائد قياسي بلغ 222 مليون يورو.

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ليونيل ميسي, منوعات, رياضة, الأخبار