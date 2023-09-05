https://sputnikarabic.ae/20230905/الجيش-الأمريكي-يكثف-اختراق-الحدود-العراقية-بالقوافل-العسكرية-نحو-قواعده-النفطية-شرقي-سوريا-1080742984.html

الجيش الأمريكي يكثف اختراق الحدود العراقية بالقوافل العسكرية نحو قواعده النفطية شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يكثف اختراق الحدود العراقية بالقوافل العسكرية نحو قواعده النفطية شرقي سوريا

للمرة الثالثة خلال اليومين الماضيين، اخترقت قوات الجيش الأمريكي الذي يقود ما يسمى بـ "التحالف الدولي" المزعوم، الحدود السورية العراقية بتعزيزات عسكرية جديدة،... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T20:46+0000

2023-09-05T20:46+0000

2023-09-05T20:46+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت، مساء اليوم الثلاثاء، قافلة عسكرية عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق، تضم تعزيزات مكونة من 30 شاحنة، هي الثانية من نوعها خلال الساعات الماضية.وخلال الأيام الأخيرة، رفعت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، من وتيرة إدخال القوافل العسكرية إلى سوريا، في الوقت الذي قلصت فيه من تحركاتها العسكرية وعمليات سرقة وتصدير النفط والغاز والقمح، على خلفية الاشتباكات المستمرة لليوم العاشر في مناطق شرقي دير الزور بين قوات "قسد" من طرف، وبين قوات العشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري من طرف آخر.وبينت المصادر أن الشاحنات تحمل على متنها صناديق مغلقة وصهاريج وقود، بالإضافة إلى مولدات كهربائية ومعدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت إلى قواعدها غير الشرعية في تل بيدر والقصرك في ريف الحسكة الشمالي.وتعتبر القافلة الجديدة هي الثانية لـ"التحالف الدولي" خلال الساعات الماضية، والثالثة خلال هذا الشهر، التي تدخل مناطق شمال وشرق سوريا، حيث أدخلت في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، رتلا عسكريا إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" في شمال شرق سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق.وضم الرتل 20 شاحنة محملة بمواد لوجستية وعسكرية وكتل إسمنتية وصناديق مغلقة، متجها نحو قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في ريف الحسكة.

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https://sputnikarabic.ae/20230710/القوات-الأمريكية-تواصل-سرقة-النفط-من-حقول-الجزيرة-السورية-1078928516.html

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