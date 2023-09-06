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https://sputnikarabic.ae/20230906/جنرال-أمريكي-يؤكد-حتمية-النصر-الروسي-بسبب-سلوك-زيلينسكي-1080769558.html
جنرال أمريكي يؤكد حتمية النصر الروسي بسبب سلوك زيلينسكي
جنرال أمريكي يؤكد حتمية النصر الروسي بسبب سلوك زيلينسكي
اعتبر الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مواصلة القتال ستؤدي حتما إلى تحقيق روسيا للنصر. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T19:28+0000
2023-09-06T19:28+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال ديفيس، في مقالة لمجلة 1945 العسكرية، اليوم الأربعاء: "استنادًا إلى السابقة التاريخية، كلما طال أمد هذا الصراع، زادت فرصة فوز روسيا".وأشار ديفيس إلى أن "روسيا لا يمكن أن تخسر، لأنها تتمتع بالتفوق من حيث الموارد والتركيبة السكانية، كما أن الإمكانات الصناعية العسكرية الروسية على مستوى عالٍ وتستمر في النمو".وأشار الكاتب الفرنسي، رينو جيرارد، في مقال، إلى أنه "من المحتمل أن واشنطن تريد تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا".وقال جيرارد إن "رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مواصلة الصراع مع روسيا، حتى النهاية المأساوية تزعج الولايات المتحدة الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20230904/بدء-مؤتمر-صحفي-مشترك-بين-الرئيسين-الروسي-والتركي--عاجل-1080688893.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

جنرال أمريكي يؤكد حتمية النصر الروسي بسبب سلوك زيلينسكي

19:28 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصوربروفة للعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) على الساحة الحمراء في موسكو
بروفة للعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) على الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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اعتبر الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مواصلة القتال ستؤدي حتما إلى تحقيق روسيا للنصر.
وقال ديفيس، في مقالة لمجلة 1945 العسكرية، اليوم الأربعاء: "استنادًا إلى السابقة التاريخية، كلما طال أمد هذا الصراع، زادت فرصة فوز روسيا".
وأشار ديفيس إلى أن "روسيا لا يمكن أن تخسر، لأنها تتمتع بالتفوق من حيث الموارد والتركيبة السكانية، كما أن الإمكانات الصناعية العسكرية الروسية على مستوى عالٍ وتستمر في النمو".
وأضاف الضابط أن استمرار الأعمال العدائية سيقتل عشرات الآلاف من الجنود ويدمر البنية التحتية الأوكرانية، وفي هذا الصدد، ينبغي للغرب أن يهتم بالمفاوضات من أجل إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
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وأشار الكاتب الفرنسي، رينو جيرارد، في مقال، إلى أنه "من المحتمل أن واشنطن تريد تسوية سلمية للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وقال جيرارد إن "رغبة الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مواصلة الصراع مع روسيا، حتى النهاية المأساوية تزعج الولايات المتحدة الأمريكية".
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