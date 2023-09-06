عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/رئيس-لجنة-الشؤون-الدولية-في-الدوما-واشنطن-مستمرة-في-مناهضة-روسيا-حتى-ولو-لوثت-أوكرانيا-بالإشعاع-1080771387.html
رئيس لجنة الشؤون الدولية في "الدوما": واشنطن مستمرة في مناهضة روسيا حتى ولو لوثت أوكرانيا بالإشعاع
رئيس لجنة الشؤون الدولية في "الدوما": واشنطن مستمرة في مناهضة روسيا حتى ولو لوثت أوكرانيا بالإشعاع
صرح رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على موطئ قدم لها ضد روسيا حتى ولو لوثت الأراضي الأوكرانية... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T22:26+0000
2023-09-06T22:26+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104038/46/1040384610_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_be2cea61af3f3e815faf01c7d1128d52.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "تعتزم الولايات المتحدة الحفاظ على موطئ قدم مناهض لروسيا تحت حكم المجلس العسكري لـ(فلاديمير) زيلينسكي، حتى وإن حصل تلويث إشعاعي للأراضي الأوكرانية".وأضاف أن الذخائر العنقودية، وقذائف اليورانيوم المنضب البريطانية، التي تم نقلها إلى أوكرانيا في وقت سابق، لم ولن تساعد على تغيير مسار العملية الخاصة.كما أشار إلى أن:وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات "أبرامز"، ومعدات وذخائر أخرى.وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز".وتشمل حزمة المساعدات الأمريكية أيضًا بحسب بيان البنتاغون "صواريخ "تاو" موجهة بالسلك، وأنظمة صواريخ مضادة للدروع "جافلين" و"إيه تي-4"، وأكثر من 3 ملايين طلقة لأسلحة صغيرة العيار، وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية، وأنظمة اتصالات تكتيكية مؤمّنة ومعدات دعم، وذخائر هدم لإزالة الموانع، وقطع غيار وصيانة ومعدات ميدانية أخرى".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تكشف-مخططا-استفزازيا-أوكرانيا-لنشر-التلوث-الإشعاعي-وإلصاق-التهمة-بموسكو-1073721116.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/البنتاغون-يزود-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-الخاص-بأبرامز--عاجل-1080768001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104038/46/1040384610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8850dbe05b04a8d7bc4c63e0bd3bdd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

رئيس لجنة الشؤون الدولية في "الدوما": واشنطن مستمرة في مناهضة روسيا حتى ولو لوثت أوكرانيا بالإشعاع

22:26 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الانتقال إلى بنك الصورليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بأن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على موطئ قدم لها ضد روسيا حتى ولو لوثت الأراضي الأوكرانية بالإشعاع.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على قناته في "تلغرام": "تعتزم الولايات المتحدة الحفاظ على موطئ قدم مناهض لروسيا تحت حكم المجلس العسكري لـ(فلاديمير) زيلينسكي، حتى وإن حصل تلويث إشعاعي للأراضي الأوكرانية".
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
روسيا تكشف مخططا استفزازيا أوكرانيا لنشر التلوث الإشعاعي وإلصاق التهمة بموسكو
19 فبراير, 15:45 GMT
وأضاف أن الذخائر العنقودية، وقذائف اليورانيوم المنضب البريطانية، التي تم نقلها إلى أوكرانيا في وقت سابق، لم ولن تساعد على تغيير مسار العملية الخاصة.
كما أشار إلى أن:
"السياسة الأنغلوسكسونية لاحتواء روسيا وصلت إلى مرحلة الموت.. وتم إلغاء جميع حزم المساعدات العسكرية الغربية السابقة إلى حد بعيد".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل قذائف يورانيوم منضب لدبابات "أبرامز"، ومعدات وذخائر أخرى.
وتشمل حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بـ175 مليون دولار: معدات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وذخائر إضافية لمنظومات راجمات صواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، ومدافع هاون مع قذائفها عيار 81 ملم، وذخائر يورانيوم منضب عيار 120 ملم لدبابات أبرامز".
وتشمل حزمة المساعدات الأمريكية أيضًا بحسب بيان البنتاغون "صواريخ "تاو" موجهة بالسلك، وأنظمة صواريخ مضادة للدروع "جافلين" و"إيه تي-4"، وأكثر من 3 ملايين طلقة لأسلحة صغيرة العيار، وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية، وأنظمة اتصالات تكتيكية مؤمّنة ومعدات دعم، وذخائر هدم لإزالة الموانع، وقطع غيار وصيانة ومعدات ميدانية أخرى".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
"البنتاغون" يزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بـ"أبرامز"
17:30 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала