https://sputnikarabic.ae/20230906/روسيا-وميانمار-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بعد-انقطاع-30-عاما-1080745736.html

روسيا وميانمار تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع 30 عاما

روسيا وميانمار تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع 30 عاما

أعلنت روسيا وميانمار استئناف خدمات الطيران بينهما بعد انقطاع دام 30 عامًا، حيث وصلت أول رحلة منتظمة لشركة ميانمار للطيران الدولية إلى نوفوسيبيرسك، وفقًا لهيئة... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان لهيئة الطيران الروسية: "في 5 سبتمبر/ أيلول 2023، وصلت أول رحلة منتظمة لشركة ميانمار للطيران الدولية إلى نوفوسيبيرسك، والتي أقلعت من يانجون إلى ماندالاي ومن ثم إلى نوفوسيبيرسك. وبهذا، تم استعادة الاتصال الجوي الذي توقف منذ 30 عامًا بين روسيا وجمهورية ميانمار بنجاح".وفي نهاية أغسطس، منحت هيئة الطيران الروسية تصريحًا لشركة ميانمار للطيران الدولية لتنفيذ رحلات بين ماندالاي ونوفوسيبيرسك والعكس. وبهذا، أصبحت ميانمار الدولة رقم 38 التي تحتل مكانًا في الطيران المباشر من روسيا.وأشارت الهيئة إلى أن بداية هذه الرحلات ستخلق فرصًا إضافية للسياح الروس الذين يفضلون الاستمتاع بعطلاتهم في جنوب شرق آسيا، وستساعد أيضًا في تعزيز العلاقات التجارية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في اجتماع مع زعيم ميانمار مين أونغ هلاينغ، في وقت سابق، أن العلاقات بين روسيا وميانمار تتطور بشكل إيجابي، وحجم التجارة بالقيمة المطلقة متواضع، ولكن الاتجاهات جيدة.وأضاف بوتين أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لا يزال متواضعا من حيث القيمة المطلقة، ولكن الاتجاه جيد جدا: زيادة بنسبة 140 في المائة في النصف الأول من هذا العام.

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