https://sputnikarabic.ae/20230906/طائرات-التحالف-الدولي-تخرق-بروتوكولات-تفادي-التصادم-في-سوريا-13-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080771029.html
طائرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 13 مرة خلال اليوم الماضي
طائرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 13 مرة خلال اليوم الماضي
أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 13 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T21:26+0000
2023-09-06T21:26+0000
2023-09-06T21:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 13 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 خروقات لطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال" وطائرتين بدون طيار متعددتي الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230902/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-تنتهك-بروتوكولات-تجنب-الصدام-10-مرات-في-سوريا-1080646493.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار التحالف الدولي, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار التحالف الدولي, العالم
طائرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 13 مرة خلال اليوم الماضي
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أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 13 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 13 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 خروقات لطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال"
وطائرتين بدون طيار متعددتي الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي
بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.
وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.