https://sputnikarabic.ae/20230906/مسؤول-إيراني-يعلن-إجراء-مفاوضات-مع-مصر-والسعودية-لتسيير-رحلات-جوية-1080749911.html

مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية

مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية

كشف مسؤول إيراني عن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية بشأن تسيير رحلات جوية مع البلدين العربيين. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T07:56+0000

2023-09-06T07:56+0000

2023-09-06T07:56+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار السعودية اليوم

السعودية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102335/88/1023358868_0:11:5724:3231_1920x0_80_0_0_0d64c5b4fa680913938257920a72d985.jpg

وقال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إنه تم خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران، توقيع عدة تفاهمات في مجال الطيران"، مؤكدا أن "المفاوضات جارية لتسيير رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".وعن آخر المستجدات حول المفاوضات والاتفاقيات مع مصر، أوضح المسؤول الإيراني أن "تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر، يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران لدى الجانبين والحصول على موافقة التراخيص، ليتم بعدها تسيير الرحلات الثنائية أو ذات الاتجاه الواحد من كلا الجانبين، لكن هذه الاتفاقية إلى الآن لم توقع بين إيران ومصر".وذكر أنه "من المفترض أن يزور المسؤولون المعنيون بهذا الأمر طهران في القريب العاجل لتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من كلا شعبي البلدين (مصر وإيران) على السفر لزيارة المعالم السياحية في كلا البلدين.وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، فيما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيسي-التعاون-بين-إيران-والسعودية-وزيادة-التعاون-بين-دول-المنطقة-سيمنعان-التدخلات-الأجنبية-1080688595.html

https://sputnikarabic.ae/20230712/إيران-تعلن-عن-قرار-مصري-يمثل-خطوة-نحو-رفع-مستوى-العلاقات-بينهما-1078979377.html

إيران

أخبار إيران

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم