https://sputnikarabic.ae/20230906/مسؤول-إيراني-يعلن-إجراء-مفاوضات-مع-مصر-والسعودية-لتسيير-رحلات-جوية-1080749911.html
مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية
مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية
كشف مسؤول إيراني عن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية بشأن تسيير رحلات جوية مع البلدين العربيين. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T07:56+0000
2023-09-06T07:56+0000
2023-09-06T07:56+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102335/88/1023358868_0:11:5724:3231_1920x0_80_0_0_0d64c5b4fa680913938257920a72d985.jpg
وقال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إنه تم خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران، توقيع عدة تفاهمات في مجال الطيران"، مؤكدا أن "المفاوضات جارية لتسيير رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".وعن آخر المستجدات حول المفاوضات والاتفاقيات مع مصر، أوضح المسؤول الإيراني أن "تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر، يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران لدى الجانبين والحصول على موافقة التراخيص، ليتم بعدها تسيير الرحلات الثنائية أو ذات الاتجاه الواحد من كلا الجانبين، لكن هذه الاتفاقية إلى الآن لم توقع بين إيران ومصر".وذكر أنه "من المفترض أن يزور المسؤولون المعنيون بهذا الأمر طهران في القريب العاجل لتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من كلا شعبي البلدين (مصر وإيران) على السفر لزيارة المعالم السياحية في كلا البلدين.وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، فيما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيسي-التعاون-بين-إيران-والسعودية-وزيادة-التعاون-بين-دول-المنطقة-سيمنعان-التدخلات-الأجنبية-1080688595.html
https://sputnikarabic.ae/20230712/إيران-تعلن-عن-قرار-مصري-يمثل-خطوة-نحو-رفع-مستوى-العلاقات-بينهما-1078979377.html
إيران
أخبار إيران
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102335/88/1023358868_137:0:5225:3816_1920x0_80_0_0_ba7c24260ab0e3459c428634ec72ea32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية
تابعنا عبر
كشف مسؤول إيراني عن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية بشأن تسيير رحلات جوية مع البلدين العربيين.
وقال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، في مقابلة مع وكالة
"إيلنا" الإيرانية، إنه تم خلال افتتاح السفارة السعودية في طهران
، توقيع عدة تفاهمات في مجال الطيران"، مؤكدا أن "المفاوضات جارية لتسيير رحلات للعمرة وغيرها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وعن آخر المستجدات حول المفاوضات والاتفاقيات مع مصر، أوضح المسؤول الإيراني أن "تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر، يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران لدى الجانبين والحصول على موافقة التراخيص، ليتم بعدها تسيير الرحلات الثنائية أو ذات الاتجاه الواحد من كلا الجانبين، لكن هذه الاتفاقية إلى الآن لم توقع بين إيران ومصر".
وذكر أنه "من المفترض أن يزور المسؤولون المعنيون بهذا الأمر طهران في القريب العاجل لتوقيع الاتفاقيات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من كلا شعبي البلدين (مصر وإيران) على السفر لزيارة المعالم السياحية في كلا البلدين.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، فيما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران
.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".
وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا
ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".
يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية
، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.