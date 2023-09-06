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https://sputnikarabic.ae/20230906/وزيرة-الاستثمار-الأردنية--قطر-من-أبرز-الدول-استثمارا-في-المملكة-1080769264.html
وزيرة الاستثمار الأردنية: قطر من أبرز الدول استثمارا في المملكة
وزيرة الاستثمار الأردنية: قطر من أبرز الدول استثمارا في المملكة
شددت خلود السقاف، وزيرة الاستثمار الأردنية، اليوم الأربعاء، على أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، وتحديدا الخاصة بقطاعي البنوك والطاقة. 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T19:08+0000
2023-09-06T19:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن خلود السقاف، أن الأردن وقطر يجريان مباحثات مكثفة لبحث إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في المملكة، من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين في بلادها.وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار الأردنية تعمل بشكل منسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية الحالية، في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، والرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى الأردن.ولفتت السقاف إلى أن "قطر واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، وكذلك القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية".وأشارت الوزيرة الأردنية إلى أن "الاستثمارات القطرية بلغت 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمّان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات".وكانت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة قد شهدت توسعا خلال السنوات الماضية، من خلال عدة مجالات، على رأسها محطة كهرباء شرق عمّان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية، المعروف باسم "مشروع شمس معان" الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة.ويعمل القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأعمال المختلفة، حيث يعمد الطرفان الأردني والقطري على تبادل الزيارات بهدف بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة بين الدولتين.وأشارت وزيرة الاستثمار الأردنية إلى إطلاق وزارتها منصة "استثمر في الأردن"، باعتبارها جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين حول العالم.ويذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نموا مستمرا، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 163 مليون دولار في عام 2021، إلى 211 مليون دولار في عام 2022، محققا نسبة نمو بنحو 29%، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام إلى 58 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الاتفاق-على-انعقاد-اللجنة-الأردنية-القطرية-العليا-المشتركة-1079133945.html
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الأخبار, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن
الأخبار, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن

وزيرة الاستثمار الأردنية: قطر من أبرز الدول استثمارا في المملكة

19:08 GMT 06.09.2023
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© Sputnik . Mohammad Hannon
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شددت خلود السقاف، وزيرة الاستثمار الأردنية، اليوم الأربعاء، على أهمية الاستثمارات القطرية الكبيرة في الأردن، وتحديدا الخاصة بقطاعي البنوك والطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن خلود السقاف، أن الأردن وقطر يجريان مباحثات مكثفة لبحث إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في المملكة، من خلال بيان الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال القطريين في بلادها.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار الأردنية تعمل بشكل منسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية الحالية، في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، والرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى الأردن.
ولفتت السقاف إلى أن "قطر واحدة من أبرز الدول استثمارا في الأردن، حيث ارتفعت استثماراتها لتتخطى حاجز 4.5 مليار دولار، موزعة بين قطاعات العقارات والفنادق والخدمات السياحية والبنوك والصحة والطاقة، وكذلك القطاعات الصناعية والمشتقات النفطية".
وأشارت الوزيرة الأردنية إلى أن "الاستثمارات القطرية بلغت 550 مليون دولار من القطاع الخاص القطري، و950 مليونا في السوق المالية وبورصة عمّان، وتم توزيع باقي الاستثمارات على مجموعة متنوعة من القطاعات".
وكانت الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة قد شهدت توسعا خلال السنوات الماضية، من خلال عدة مجالات، على رأسها محطة كهرباء شرق عمّان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية، المعروف باسم "مشروع شمس معان" الذي تنفذه شركة نبراس للطاقة.
ويعمل القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأعمال المختلفة، حيث يعمد الطرفان الأردني والقطري على تبادل الزيارات بهدف بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة بين الدولتين.
وأشارت وزيرة الاستثمار الأردنية إلى إطلاق وزارتها منصة "استثمر في الأردن"، باعتبارها جزءا من استراتيجية الترويج للاستثمار، وتحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تهم المستثمرين حول العالم.
ويذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نموا مستمرا، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 163 مليون دولار في عام 2021، إلى 211 مليون دولار في عام 2022، محققا نسبة نمو بنحو 29%، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام إلى 58 مليون دولار.
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