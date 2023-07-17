https://sputnikarabic.ae/20230717/الاتفاق-على-انعقاد-اللجنة-الأردنية-القطرية-العليا-المشتركة-1079133945.html

الاتفاق على انعقاد اللجنة الأردنية القطرية العليا المشتركة

الاتفاق على انعقاد اللجنة الأردنية القطرية العليا المشتركة

اتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على عقد اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T06:22+0000

2023-07-17T06:22+0000

2023-07-17T06:22+0000

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وقالت وكالة "عمون" إن الجانبين ركزا في محادثاتهما على تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة قضايا إقليمية، وتمحورت المحادثات بين الصفدي والشيخ محمد حول تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل صندوق الاستثمار المشترك الذي تم الاتفاق على تأسيسه في العام 2009، بقيمة 2 مليار دولار. وأكد الصفدي والشيخ محمد حرص البلدين على اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات حيوية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ونائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، تقدير بلاده للرعاية التي تقدمها دولة قطر للجالية الأردنية هناك، والتي بلغ عددها نحو 70 ألف شخص، حيث بدأ نحو 15 ألفا منهم عملهم في قطر في إطار مبادرة الشيخ تميم لتوفير 20 ألف فرصة عمل في عام 2018.ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نموا مستمرا، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 163 مليون دولار في عام 2021 إلى 211 مليون دولار في عام 2022، محققا نسبة نمو بنحو 29%، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من هذا العام إلى 58 مليون دولار.كما ارتفع عدد السياح القطريين من 8،907 سائح في عام 2021 إلى 14241 سائح في عام 2022، في حين بلغت الاستثمارات القطرية نحو 2 مليار دولار.وشدد الصفدي والشيخ محمد على أهمية النمو الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة الاستمرار في العمل على تنميته بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، كما أكد الجانبان على أهمية التنسيق بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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