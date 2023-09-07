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https://sputnikarabic.ae/20230907/الحرس-الثوري-الإيراني-قواتنا-تتمتع-بدفاع-جوي-متفوق-في-الشرق-الأوسط-1080796948.html
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تتمتع بدفاع جوي متفوق في الشرق الأوسط
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تتمتع بدفاع جوي متفوق في الشرق الأوسط
قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الخميس، إن الدفاع الجوي للجيش الإيراني يمتلك أحدث الأنظمة وأفضلها تجهيزا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T15:53+0000
2023-09-07T15:53+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد رضا تنكسيري جاءت خلال لقائه قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد أمير صباحي فرد.وشدد القائد العسكري في الحرس الثوري على أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها بالنسبة لإيران، تتمثل في أن "قوات بلاده المسلحة تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في منطقة الشرق الأوسط، والأعداء يعلمون ذلك جيدا".وأشار العميد تنكسيري إلى أن القوة الدفاعية وقوة الردع لإيران الباعثة للاطمئنان تعد نتيجة وحدة وتضامن القوات المسلحة، وأنه "بفضل الجهد الكبير والثقة بقدرات الشباب والعلماء في داخل البلاد، تجاوزنا نطاق الشعارات ودخلنا ساحة العمل والخبرة وتحولنا إلى قوة في المنطقة والعالم".وفي السياق نفسه، كشفت إيران، أول أمس الثلاثاء، عن منظومات صاروخية مضادة للدبابات من الجيل الثالث"، مشيرة إلى "منظومة "بدر" الخفيفة الجديدة المضادة للدبابات، حيث يتراوح مدى عملها بين 200 و2000 متر".وأضافت وكالة "إرنا" أن "القوات المسلحة الإيرانية يتم تزويدها كذلك بمنظومة "ألماس"، وهناك نسختين منها، إحداهما محمولة وقادرة على إصابة الأهداف على مسافة 4000 متر، وثانيهما البعيدة المدى والمزودة بصاروخ ثقيل قادر على إصابة الهدف على مدى 10 كيلومترات".وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وأضافت أن "مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا تبلغ 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230905/إيران-تكشف-عن-منظومات-مضادة-للدبابات-من-الجيل-الثالث-1080709785.html
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الأخبار, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الأخبار, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تتمتع بدفاع جوي متفوق في الشرق الأوسط

15:53 GMT 07.09.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
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قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الخميس، إن الدفاع الجوي للجيش الإيراني يمتلك أحدث الأنظمة وأفضلها تجهيزا.
وأفادت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد رضا تنكسيري جاءت خلال لقائه قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد أمير صباحي فرد.
منظومة باور 373 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث
5 سبتمبر, 08:47 GMT
وشدد القائد العسكري في الحرس الثوري على أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها بالنسبة لإيران، تتمثل في أن "قوات بلاده المسلحة تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في منطقة الشرق الأوسط، والأعداء يعلمون ذلك جيدا".
وأشار العميد تنكسيري إلى أن القوة الدفاعية وقوة الردع لإيران الباعثة للاطمئنان تعد نتيجة وحدة وتضامن القوات المسلحة، وأنه "بفضل الجهد الكبير والثقة بقدرات الشباب والعلماء في داخل البلاد، تجاوزنا نطاق الشعارات ودخلنا ساحة العمل والخبرة وتحولنا إلى قوة في المنطقة والعالم".
وفي السياق نفسه، كشفت إيران، أول أمس الثلاثاء، عن منظومات صاروخية مضادة للدبابات من الجيل الثالث"، مشيرة إلى "منظومة "بدر" الخفيفة الجديدة المضادة للدبابات، حيث يتراوح مدى عملها بين 200 و2000 متر".
وأضافت وكالة "إرنا" أن "القوات المسلحة الإيرانية يتم تزويدها كذلك بمنظومة "ألماس"، وهناك نسختين منها، إحداهما محمولة وقادرة على إصابة الأهداف على مسافة 4000 متر، وثانيهما البعيدة المدى والمزودة بصاروخ ثقيل قادر على إصابة الهدف على مدى 10 كيلومترات".
وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وأضافت أن "مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا تبلغ 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
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