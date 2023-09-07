https://sputnikarabic.ae/20230907/الحرس-الثوري-الإيراني-قواتنا-تتمتع-بدفاع-جوي-متفوق-في-الشرق-الأوسط-1080796948.html

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تتمتع بدفاع جوي متفوق في الشرق الأوسط

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا تتمتع بدفاع جوي متفوق في الشرق الأوسط

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الخميس، إن الدفاع الجوي للجيش الإيراني يمتلك أحدث الأنظمة وأفضلها تجهيزا. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T15:53+0000

2023-09-07T15:53+0000

2023-09-07T15:53+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد رضا تنكسيري جاءت خلال لقائه قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد أمير صباحي فرد.وشدد القائد العسكري في الحرس الثوري على أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها بالنسبة لإيران، تتمثل في أن "قوات بلاده المسلحة تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في منطقة الشرق الأوسط، والأعداء يعلمون ذلك جيدا".وأشار العميد تنكسيري إلى أن القوة الدفاعية وقوة الردع لإيران الباعثة للاطمئنان تعد نتيجة وحدة وتضامن القوات المسلحة، وأنه "بفضل الجهد الكبير والثقة بقدرات الشباب والعلماء في داخل البلاد، تجاوزنا نطاق الشعارات ودخلنا ساحة العمل والخبرة وتحولنا إلى قوة في المنطقة والعالم".وفي السياق نفسه، كشفت إيران، أول أمس الثلاثاء، عن منظومات صاروخية مضادة للدبابات من الجيل الثالث"، مشيرة إلى "منظومة "بدر" الخفيفة الجديدة المضادة للدبابات، حيث يتراوح مدى عملها بين 200 و2000 متر".وأضافت وكالة "إرنا" أن "القوات المسلحة الإيرانية يتم تزويدها كذلك بمنظومة "ألماس"، وهناك نسختين منها، إحداهما محمولة وقادرة على إصابة الأهداف على مسافة 4000 متر، وثانيهما البعيدة المدى والمزودة بصاروخ ثقيل قادر على إصابة الهدف على مدى 10 كيلومترات".وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.وأضافت أن "مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا تبلغ 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

https://sputnikarabic.ae/20230905/إيران-تكشف-عن-منظومات-مضادة-للدبابات-من-الجيل-الثالث-1080709785.html

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