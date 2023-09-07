https://sputnikarabic.ae/20230907/الذخائر-العنقودية-لماذا-تم-حظرها؟-1080786293.html
الذخائر العنقودية... لماذا تم حظرها؟
الذخائر العنقودية... لماذا تم حظرها؟
تتوالى الأخبار التي تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تضرب المناطق السكنية القريبة من حدود روسيا الاتحادية، بالذخائر العنقودية بشكل شبه يومي. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T11:35+0000
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الذخائر العنقودية لحلف شمال الأطلسي، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تؤثر في الغالب على السكان المدنيين. وتضرب الذخائر العنقودية، المحظورة بموجب "الاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008"، المنطقة بأكملها وتنفجر في الاتجاهات كافة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين.أعد فريق "سبوتنيك"، رسًما بيانيًا يوضح خصائص الذخائر العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية "الذخائر العنقودية".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت مديرة الشؤون القانونية لقسم التسلح في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ماري وارهام، مقتل مدنيين في مقاطعة خاركوف، بشظايا ناتجة عن قنابل ذات ذخائر عنقودية.وقالت مديرة الشؤون القانونية، ماري وارهام، إن "مدنيين قد قتلوا في إيزيوم، في عام 2022، نتيجة لاستخدام الجيش الأوكراني لصواريخ مزودة بذخائر عنقودية".اقرأ أيضا - "كل ما هو محرم دوليا يرسل لأوكرانيا"... أمريكا تسلم قذائف اليورانيوم المنضب لكييف
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انفوجرافيك, инфографика
الذخائر العنقودية... لماذا تم حظرها؟
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تتوالى الأخبار التي تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تضرب المناطق السكنية القريبة من حدود روسيا الاتحادية، بالذخائر العنقودية بشكل شبه يومي.
الذخائر العنقودية لحلف شمال الأطلسي، التي يستخدمها الجيش الأوكراني، تؤثر في الغالب على السكان المدنيين. وتضرب الذخائر العنقودية، المحظورة بموجب "الاتفاقية الدولية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008"، المنطقة بأكملها وتنفجر في الاتجاهات كافة، ما يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة بين المدنيين.
أعد فريق "سبوتنيك"، رسًما بيانيًا يوضح خصائص الذخائر العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية "الذخائر العنقودية".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت مديرة الشؤون القانونية لقسم التسلح في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ماري وارهام، مقتل مدنيين في مقاطعة خاركوف، بشظايا ناتجة عن قنابل ذات ذخائر عنقودية.