https://sputnikarabic.ae/20230906/منظمة-دولية-تثبت-استخدام-كييف-الذخائر-العنقودية-ضد-المدنيين--1080759455.html
منظمة دولية تثبت استخدام كييف الذخائر العنقودية ضد المدنيين
منظمة دولية تثبت استخدام كييف الذخائر العنقودية ضد المدنيين
أكدت مديرة الشؤون القانونية لقسم التسلح في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ماري وارهام، مقتل مدنيين في منطقة خاركوف بشظايا ناتجة عن قنابل ذات ذخائر... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T12:59+0000
2023-09-06T12:59+0000
2023-09-06T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت مديرة الشؤون القانونية، ماري وارهام، إن مدنيين قد قتلوا في إيزيوم في عام 2022 نتيجة لاستخدام الجيش الأوكراني لصواريخ مزودة بذخائر عنقودية.وأشارت واهام إلى أن "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرا، نهاية يناير/ كانون الثاني، عن الوضع في إيزيوم قائلة: "رأينا أدلة على أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بذخائر عنقودية على هذه المنطقة" عندما كانت تحت سيطرة القوات الروسية.وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، يوم الأحد الماضي، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم".
https://sputnikarabic.ae/20230906/القوات-الروسية-تقضي-على-المجموعات-العسكرية-التابعة-لنظام-كييف-وتدمر-معداتها-في-103-مناطق-1080756457.html
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العالم, روسيا
منظمة دولية تثبت استخدام كييف الذخائر العنقودية ضد المدنيين
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أكدت مديرة الشؤون القانونية لقسم التسلح في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ماري وارهام، مقتل مدنيين في منطقة خاركوف بشظايا ناتجة عن قنابل ذات ذخائر عنقودية.
وقالت مديرة الشؤون القانونية، ماري وارهام، إن مدنيين قد قتلوا في إيزيوم في عام 2022 نتيجة لاستخدام الجيش الأوكراني لصواريخ مزودة بذخائر عنقودية.
وأشارت واهام إلى أن "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرا، نهاية يناير/ كانون الثاني، عن الوضع في إيزيوم قائلة: "رأينا أدلة على أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بذخائر عنقودية على هذه المنطقة" عندما كانت تحت سيطرة القوات الروسية.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، يوم الأحد الماضي، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم
على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين
من عيار 155 ملم".