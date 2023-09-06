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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230906/منظمة-دولية-تثبت-استخدام-كييف-الذخائر-العنقودية-ضد-المدنيين--1080759455.html
منظمة دولية تثبت استخدام كييف الذخائر العنقودية ضد المدنيين
منظمة دولية تثبت استخدام كييف الذخائر العنقودية ضد المدنيين
أكدت مديرة الشؤون القانونية لقسم التسلح في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ماري وارهام، مقتل مدنيين في منطقة خاركوف بشظايا ناتجة عن قنابل ذات ذخائر... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T12:59+0000
2023-09-06T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت مديرة الشؤون القانونية، ماري وارهام، إن مدنيين قد قتلوا في إيزيوم في عام 2022 نتيجة لاستخدام الجيش الأوكراني لصواريخ مزودة بذخائر عنقودية.وأشارت واهام إلى أن "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرا، نهاية يناير/ كانون الثاني، عن الوضع في إيزيوم قائلة: "رأينا أدلة على أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بذخائر عنقودية على هذه المنطقة" عندما كانت تحت سيطرة القوات الروسية.وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، يوم الأحد الماضي، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم".
https://sputnikarabic.ae/20230906/القوات-الروسية-تقضي-على-المجموعات-العسكرية-التابعة-لنظام-كييف-وتدمر-معداتها-في-103-مناطق-1080756457.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

منظمة دولية تثبت استخدام كييف الذخائر العنقودية ضد المدنيين

12:59 GMT 06.09.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatariالقنبلة العنقودية
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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أكدت مديرة الشؤون القانونية لقسم التسلح في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ماري وارهام، مقتل مدنيين في منطقة خاركوف بشظايا ناتجة عن قنابل ذات ذخائر عنقودية.
وقالت مديرة الشؤون القانونية، ماري وارهام، إن مدنيين قد قتلوا في إيزيوم في عام 2022 نتيجة لاستخدام الجيش الأوكراني لصواريخ مزودة بذخائر عنقودية.
وأشارت واهام إلى أن "هيومن رايتس ووتش" نشرت تقريرا، نهاية يناير/ كانون الثاني، عن الوضع في إيزيوم قائلة: "رأينا أدلة على أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بذخائر عنقودية على هذه المنطقة" عندما كانت تحت سيطرة القوات الروسية.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معاقل عسكرية أوكرانية في 103 مناطق
10:58 GMT
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، يوم الأحد الماضي، بأن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب الذي نشر على قناته عبر "تلغرام": "تم تسجيل حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 02:25 (بتوقيت موسكو) باتجاه بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، حيث تم إطلاق قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم".
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Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
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