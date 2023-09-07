https://sputnikarabic.ae/20230907/رونالدو-لا-يجب-على-محبيني-أن-يكرهوا-ميسي-والعكس-1080773454.html

رونالدو: لا يجب على من يحبونني أن يكرهوا ميسي والعكس

رونالدو: لا يجب على من يحبونني أن يكرهوا ميسي والعكس

صرح النجم العالمي كريستيانو رونالدو بأنه لا يرى أن محبيه يجب أن يكرهوا منافسه القديم ليونيل ميسي والعكس، مشيرا إلى أن المنافسة التي امتدت بينهما لنحو 15 عاما... 07.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-07T05:52+0000

2023-09-07T05:52+0000

2023-09-07T06:09+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

البرتغال

نادي النصر السعودي

السعودية

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ونقل موقع "record" البرتغالي عن رونالدو تصريحاته التي جاءت على هامش وجوده حالياً في معسكر منتخب البرتغال الذي سيحل ضيفاً على سلوفاكيا غدا الجمعة.وأجاب رونالدو عما إذا كانت هناك كراهية بين عشاقه وعشاق ميسي، فأجاب: "في الواقع لا أرى المنافسة مع ميسي بهذه الطريقة، أنا لا أقول إننا أصدقاء لكننا محترفون ويحترم بعضنا بعضا".وأضاف الدون: "أنا وميسي نحظى بالاحترام في كل أنحاء العالم وهذا هو الأهم، ميسي الآن في طريق وأنا في طريق آخر، ومما شاهدته فإنه يؤدي بشكل جيد ويستمر".يذكر أن نادي النصر السعودي كان قد تغلب بخمسة أهداف لهدف واحد على نظيره الحزم في إطار مواجهات الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، يوم السبت الماضي.وأقيمت المباراة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تمكن كل من كريتسيانو رونالدو من إحراز الهدف الرابع في حين تمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الخامس.ووصل فريق النصر السعودي بهذه النتيجة إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يوجد الحزم في المرتبة السابعة عشر بنقطتين فقط.

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منوعات, رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, البرتغال, نادي النصر السعودي, السعودية