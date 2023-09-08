https://sputnikarabic.ae/20230908/الإمارات--سقوط-طائرة-عمودية-في-البحر-وجاري-البحث-عن-طاقمها-1080803497.html
الإمارات .. سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها
الإمارات .. سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها
أكد الطيران المدني الإماراتي، اليوم الجمعة، تلقي بلاغ بسقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T06:10+0000
2023-09-08T06:10+0000
2023-09-08T06:10+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079355198_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_8692bd66ef450fc9cd810077ab566444.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، عن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة الإماراتية للطيران المدني، تلقيها حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس، بلاغا يفيد بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf).أوضحت الهيئة الإماراتية أن الطائرة كان على متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، حيث كانا في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في الإمارات.وذكر قطاع التحقيقات في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال حطام الطائرة، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، في وقت انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى موقع سقوط الطائرة.ومن آخريات عمليات سقوط الطائرات، ما أعلنت عنه سعودية في شهر يوليو/تموز الماضي، من أن طائرة مقاتلة من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.وأعلنت السلطات السعودية مقتل طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الإمارات-تعزي-السعودية-في-سقوط-طائرة-عسكرية-ومقتل-طاقمها-1079482425.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079355198_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_25366ded6904e650f60183f05b523aaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الإمارات .. سقوط طائرة عمودية في البحر وجاري البحث عن طاقمها
تابعنا عبر
أكد الطيران المدني الإماراتي، اليوم الجمعة، تلقي بلاغ بسقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر.
ونقلت وكالة
الأنباء الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، عن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة الإماراتية للطيران المدني، تلقيها حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس، بلاغا يفيد بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf).
أوضحت الهيئة الإماراتية أن الطائرة كان على متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، حيث كانا في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي
في الإمارات.
وذكر قطاع التحقيقات في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال حطام الطائرة، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، في وقت انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى موقع سقوط الطائرة.
ومن آخريات عمليات سقوط الطائرات، ما أعلنت عنه سعودية في شهر يوليو/تموز الماضي، من أن طائرة مقاتلة
من نوع "إف - 15 إس إيه" التابعة للقوات الجوية الملكية سقطت في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، أثناء مهمة تدريبية.
وأعلنت السلطات السعودية مقتل طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد، وأنها باشرت مهامها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث.