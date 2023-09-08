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https://sputnikarabic.ae/20230908/قوات-من-جيش-بوركينا-فاسو-تصل-النيجر-1080812559.html
قوات من جيش بوركينا فاسو تصل إلى النيجر
قوات من جيش بوركينا فاسو تصل إلى النيجر
وصلت قوات من جيش بوركينا فاسو، إلى النيجر، اليوم الجمعة، من أجل البدء بتدريبات عسكرية تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T11:17+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري في النيجر، إفادته بوصول وحدات من جيش بوركينا فاسو، إلى البلاد للتدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب القناة.وأوضح موقع "بوركينا 24"، في 31 آب/ أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في دولة بوركينا فاسو، قد صادق على مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية النيجر، مضيفا أن قرار المصادقة يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو، بحسب الموقع.وذكر وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، أن "إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، من شأنه أن يعزز عمليات مكافحة الإرهاب، وأمن النيجر، يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن بوركينا فاسو".ويشار إلى أن سلطات بوركينا فاسو، قد أعلنت، في نيسان/أبريل الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، لاحتواء هجومهم المستمر، منذ عام 2015.وسبق لكل من مالي وبوركينا فاسو، أن حذرتا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، بدعوى أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
https://sputnikarabic.ae/20230908/هيئة-الأركان-الفرنسية-باريس-تدرس-عدة-خيارات-لانسحاب-قواتها-من-النيجر-1080802782.html
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النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, العالم, الأخبار, أخبار مالي
النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, العالم, الأخبار, أخبار مالي

قوات من جيش بوركينا فاسو تصل إلى النيجر

11:17 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 08.09.2023)
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023
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وصلت قوات من جيش بوركينا فاسو، إلى النيجر، اليوم الجمعة، من أجل البدء بتدريبات عسكرية تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري في النيجر، إفادته بوصول وحدات من جيش بوركينا فاسو، إلى البلاد للتدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب القناة.
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
03:51 GMT
وأوضح موقع "بوركينا 24"، في 31 آب/ أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في دولة بوركينا فاسو، قد صادق على مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية النيجر، مضيفا أن قرار المصادقة يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو، بحسب الموقع.
وذكر وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، أن "إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، من شأنه أن يعزز عمليات مكافحة الإرهاب، وأمن النيجر، يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن بوركينا فاسو".
ويشار إلى أن سلطات بوركينا فاسو، قد أعلنت، في نيسان/أبريل الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، لاحتواء هجومهم المستمر، منذ عام 2015.
وسبق لكل من مالي وبوركينا فاسو، أن حذرتا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، بدعوى أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
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