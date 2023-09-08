https://sputnikarabic.ae/20230908/قوات-من-جيش-بوركينا-فاسو-تصل-النيجر-1080812559.html

قوات من جيش بوركينا فاسو تصل إلى النيجر

قوات من جيش بوركينا فاسو تصل إلى النيجر

وصلت قوات من جيش بوركينا فاسو، إلى النيجر، اليوم الجمعة، من أجل البدء بتدريبات عسكرية تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري في النيجر، إفادته بوصول وحدات من جيش بوركينا فاسو، إلى البلاد للتدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، بحسب القناة.وأوضح موقع "بوركينا 24"، في 31 آب/ أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في دولة بوركينا فاسو، قد صادق على مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية النيجر، مضيفا أن قرار المصادقة يتوافق مع الالتزامات الاستراتيجية لواغادوغو، بحسب الموقع.وذكر وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، أن "إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، من شأنه أن يعزز عمليات مكافحة الإرهاب، وأمن النيجر، يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن بوركينا فاسو".ويشار إلى أن سلطات بوركينا فاسو، قد أعلنت، في نيسان/أبريل الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، لاحتواء هجومهم المستمر، منذ عام 2015.وسبق لكل من مالي وبوركينا فاسو، أن حذرتا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، بدعوى أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.

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