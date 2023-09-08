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https://sputnikarabic.ae/20230908/مدافعا-عن-الدوري-السعودي-نيمار-قد-يكون-أقوى-من-الدوري-الفرنسي-1080811049.html
"مدافعا عن الدوري السعودي"... نيمار: قد يكون أقوى من الدوري الفرنسي... فيديو
"مدافعا عن الدوري السعودي"... نيمار: قد يكون أقوى من الدوري الفرنسي... فيديو
أعرب نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن أمنيته بالفوز بالألقاب مع نادي "الهلال" السعودي، الذي انتقل إليه، خلال موسم الانتقالات الصيفية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T10:30+0000
2023-09-08T10:52+0000
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وخلال مؤتمرصحفي لنيمار، أوضح خلاله أن "الدوري السعودي لكرة القدم، قد يصبح أقوى من الدوري الفرنسي، وذلك ردا على سؤال بشأن كيفية استمراره في المنافسة في دوري خارج أوروبا"، بحسب قوله.وأوضح نجم "الهلال" السعودي، نيمار أن "كرة القدم في السعودية، هي نفسها، الكرة مستديرة، وهناك هدف، وإذا نظرت إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي.. لا أعلم هل هو أفضل من الدوري الفرنسي أم لا".ولفت نجم المنتخب البرازيلي إلى أنه "ليس من السهل الفوز بالدوري السعودي، لأنه هناك فرق قوية والفرق المنافسة في هذا الدوري أصبحت أقوى ولديها لاعبين مشهورين".ويوم الثلاثاء الماضي، وصف النجم البرازيلي، تجربته مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي "بالجحيم"، موضحًا في مقابلة مع قناة "غلوبو" البرازيلية، أن "ميسي، قد عاش أياما سيئة مع الفريق الباريسي"، معربا عن سعادته لانتقال ميسي إلى "إنتر ميامي" الأمريكي".وأضاف: "لقد عرف ميسي، الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء، في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير، لكنه مع نادي باريس(سان جيرمان) عاش الجحيم"، متابعا: "عشنا الجحيم هو وأنا".ويشار إلى أن نادي "الهلال" السعودي، قد ضم الشهر الماضي، نجمه الجديد نيمار، أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20230905/نيمار-يقول-إنه-عاش-بصحبة-ميسي-في-جحيم-نادي-باريس-سان-جرمان-ومدربه-يرد-1080710530.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مباريات الدوري السعودي, منتخب البرازيل
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مباريات الدوري السعودي, منتخب البرازيل

"مدافعا عن الدوري السعودي"... نيمار: قد يكون أقوى من الدوري الفرنسي... فيديو

10:30 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 10:52 GMT 08.09.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEلاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا
لاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعرب نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن أمنيته بالفوز بالألقاب مع نادي "الهلال" السعودي، الذي انتقل إليه، خلال موسم الانتقالات الصيفية لهذا العام.
وخلال مؤتمرصحفي لنيمار، أوضح خلاله أن "الدوري السعودي لكرة القدم، قد يصبح أقوى من الدوري الفرنسي، وذلك ردا على سؤال بشأن كيفية استمراره في المنافسة في دوري خارج أوروبا"، بحسب قوله.
وأوضح نجم "الهلال" السعودي، نيمار أن "كرة القدم في السعودية، هي نفسها، الكرة مستديرة، وهناك هدف، وإذا نظرت إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي.. لا أعلم هل هو أفضل من الدوري الفرنسي أم لا".
لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
مجتمع
نيمار يقول إنه عاش بصحبة ميسي في "الجحيم" مع نادي "باريس سان جرمان"... ومدربه يرد
5 سبتمبر, 09:18 GMT
ولفت نجم المنتخب البرازيلي إلى أنه "ليس من السهل الفوز بالدوري السعودي، لأنه هناك فرق قوية والفرق المنافسة في هذا الدوري أصبحت أقوى ولديها لاعبين مشهورين".
ويوم الثلاثاء الماضي، وصف النجم البرازيلي، تجربته مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي "بالجحيم"، موضحًا في مقابلة مع قناة "غلوبو" البرازيلية، أن "ميسي، قد عاش أياما سيئة مع الفريق الباريسي"، معربا عن سعادته لانتقال ميسي إلى "إنتر ميامي" الأمريكي".
وأضاف: "لقد عرف ميسي، الجنة مع الأرجنتين، فاز بكل شيء، في السنوات الأخيرة، وحقق الكثير، لكنه مع نادي باريس(سان جيرمان) عاش الجحيم"، متابعا: "عشنا الجحيم هو وأنا".
ويشار إلى أن نادي "الهلال" السعودي، قد ضم الشهر الماضي، نجمه الجديد نيمار، أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
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