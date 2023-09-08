https://sputnikarabic.ae/20230908/وزير-إيراني-أرسلنا-4-آلاف-طبيب-وكادر-طبي-إلى-العراق-خلال-زيارة-الأربعين-1080806942.html

وزير إيراني: أرسلنا 4 آلاف طبيب وكادر طبي إلى العراق خلال زيارة "الأربعين"

وزير إيراني: أرسلنا 4 آلاف طبيب وكادر طبي إلى العراق خلال زيارة "الأربعين"

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستوفد أول ملحق إيراني في المجال الصحي إلى العراق. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T08:57+0000

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وأفادت وكالة تسنيم، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عين اللهي جاءت خلال اجتماعه مع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد.وأكد الوزير الإيراني أن بلاده سترسل أول ملحق صحي إلى العراق بهدف مواصلة تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الصحية بين إيران والعراق، مضيفا أنه تم الانتهاء من المفاوضات بين البلدين، مشيرا إلى إرسال إيران لأكثر من 4 آلاف طبيب وكادر طبي إلى محافظتي كربلاء والنجف العراقيتين والمنافذ الحدودية خلال فترة زيارة "الأربعين".وجدد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني استعداد بلاده لتطوير التعاون في مجال الصحة والعلاج والتعليم الطبي مع العراق، معربا عن شكر بلاده للشعب العراقي لاستضافته الزوار الأجانب بما في ذلك الزوار الإيرانيين، خلال مراسم مسيرة "الأربعين".ومن ناحيته، رحب وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، بنظيره الإيراني والوفد المرافق له، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الخدمات الصحية والعلاجية لزوار "الأربعين" خلال العام المقبل.وشدد الحسناوي على تنفيذ العراق للاتفاقيات الثنائية المتعلقة باستخدام بلاده للأدوية الإيرانية الصنع، مناديا بالتواجد الفعال للفرق الطبية الإيرانية في المستشفيات العراقية والاستفادة من خبرات الأطباء الإيرانيين في المجال الصحي.ويشار إلى أن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، قد حدد في الثامن من الشهر الماضي، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.واتفقت إيران مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.ووافقت زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، الثلاثاء الماضي، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الخامس من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

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