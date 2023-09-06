عربي
https://sputnikarabic.ae/20230906/قائد-عسكري-إيراني-مستعدون-لخدمة-زوار-الأربعين-1080768573.html
قائد عسكري إيراني: مستعدون لخدمة زوار "الأربعين"
قائد عسكري إيراني: مستعدون لخدمة زوار "الأربعين"
قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي للشؤون التنسيقية التابعة للجيش الإيراني، العميد محمد يوسفي خوش، اليوم الأربعاء، إن قوات جيش بلاده مستعدة لتقديم الخدمات في مجال... 06.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-06T18:00+0000
2023-09-06T18:00+0000
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101672/58/1016725892_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_b451d12b6b1c46a54bf4280d03dc214d.jpg
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد محمد يوسفي خوش، جاءت على هامش زيارته التفقدية للمستشفى الميداني الذي أقيم على حدود "تمرجين".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن مستشفى "العقيد الشهيد الدكتور حامد باسا" المتنقل، أحد المستشفيات الإيرانية المجهزة في المنافذ الحدودية لخدمة زوار "الأربعين" بالتسهيلات كافة.وشدد العميد محمد يوسفي خوش أن "جهود الفرق الطبية الإيرانية المتمركزة في المنافذ الحدودية مع العراق تهدف إلى تمكن الزوار من المشاركة في مسيرة "الأربعين" براحة البال وكامل الصحة والسلامة".وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية".وقال القائد العسكري:وسبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الماضي، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، وافقت، أمس الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230816/العراق-ينشر-آلاف-العناصر-الأمنية-في-ديالى-لتأمين-زيارة-الأربعين-1080148820.html
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101672/58/1016725892_210:0:2914:2028_1920x0_80_0_0_a4c050f8f6327cff22c7bc0e2b985ac5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

قائد عسكري إيراني: مستعدون لخدمة زوار "الأربعين"

18:00 GMT 06.09.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareصورة أرشيفية للجيش الإيراني
صورة أرشيفية للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
تابعنا عبرTelegramNabd
قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي للشؤون التنسيقية التابعة للجيش الإيراني، العميد محمد يوسفي خوش، اليوم الأربعاء، إن قوات جيش بلاده مستعدة لتقديم الخدمات في مجال الصحة والعلاج بناء على تجربة السنوات الماضية.
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد محمد يوسفي خوش، جاءت على هامش زيارته التفقدية للمستشفى الميداني الذي أقيم على حدود "تمرجين".
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
العراق ينشر آلاف العناصر الأمنية في ديالى لتأمين زيارة "الأربعين"
16 أغسطس, 19:00 GMT
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن مستشفى "العقيد الشهيد الدكتور حامد باسا" المتنقل، أحد المستشفيات الإيرانية المجهزة في المنافذ الحدودية لخدمة زوار "الأربعين" بالتسهيلات كافة.
وشدد العميد محمد يوسفي خوش أن "جهود الفرق الطبية الإيرانية المتمركزة في المنافذ الحدودية مع العراق تهدف إلى تمكن الزوار من المشاركة في مسيرة "الأربعين" براحة البال وكامل الصحة والسلامة".
وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية".
وقال القائد العسكري:

إن جمیع المعابر الحدودیة مجهزة بالبنى التحتية اللازمة لخدمة الزوار ولا توجد مشكلة من الناحية الأمنية.

وسبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الماضي، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.
وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.
ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، وافقت، أمس الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группы поисково-спасательной службы во время занятий по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала