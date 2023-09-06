https://sputnikarabic.ae/20230906/قائد-عسكري-إيراني-مستعدون-لخدمة-زوار-الأربعين-1080768573.html

قائد عسكري إيراني: مستعدون لخدمة زوار "الأربعين"

قائد عسكري إيراني: مستعدون لخدمة زوار "الأربعين"

قال نائب قائد قوة الدفاع الجوي للشؤون التنسيقية التابعة للجيش الإيراني، العميد محمد يوسفي خوش، اليوم الأربعاء، إن قوات جيش بلاده مستعدة لتقديم الخدمات في مجال... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T18:00+0000

2023-09-06T18:00+0000

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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد محمد يوسفي خوش، جاءت على هامش زيارته التفقدية للمستشفى الميداني الذي أقيم على حدود "تمرجين".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن مستشفى "العقيد الشهيد الدكتور حامد باسا" المتنقل، أحد المستشفيات الإيرانية المجهزة في المنافذ الحدودية لخدمة زوار "الأربعين" بالتسهيلات كافة.وشدد العميد محمد يوسفي خوش أن "جهود الفرق الطبية الإيرانية المتمركزة في المنافذ الحدودية مع العراق تهدف إلى تمكن الزوار من المشاركة في مسيرة "الأربعين" براحة البال وكامل الصحة والسلامة".وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية".وقال القائد العسكري:وسبق لوزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن حدد في الثامن من الشهر الماضي، 7 معابر حدودية مع العراق لاستقبال زوار "الأربعين"، خلال العام الجاري، وهو ما صرح به على هامش الاجتماع المشترك مع نظيره العراقي، عبد الأمير الشمري، في منطقة الصفر الحدودية مع العراق، بحضور عدد كبير من المحافظين والمسؤولين المعنيين من الجانبين.وأكد وحيدي أن إيران اتفقت مع العراق على اعتماد جوازات سفر مخصصة لفترة "الأربعين" فقط، وذلك في وقت تم التوصل فيه إلى توافقات جيدة بشأن التنسيق الجاري بين البلدين، والذي يهدف إلى تسهيل حركة العبور واستقبال زوار العتبات المقدسة، وتوفير وسائل النقل وسائر الخدمات الضرورية لهم.ويشار إلى أن زيارة الأربعين للعام الجاري 2023، وافقت، أمس الثلاثاء، الخامس من شهر صفر للعام الهجري الجديد، الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230816/العراق-ينشر-آلاف-العناصر-الأمنية-في-ديالى-لتأمين-زيارة-الأربعين-1080148820.html

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