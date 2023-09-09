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https://sputnikarabic.ae/20230909/المغرب-يبدأ-إيصال-المساعدات-لمناطق-الزلزال-ويدعو-للتبرع-بالدم-بشكل-عاجل-1080841280.html
المغرب يبدأ إيصال المساعدات لمناطق الزلزال ويدعو للتبرع بالدم بشكل عاجل
المغرب يبدأ إيصال المساعدات لمناطق الزلزال ويدعو للتبرع بالدم بشكل عاجل
دعت السلطت المغربية، المواطنين في مدينتي مراكش ودمنات، إلى التبرع بشكل عاجل بالدم وذلك لإنقاذ المصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T08:41+0000
2023-09-09T08:41+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "السلطات الصحية أعلنت انطلاق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال"، مشيرة أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة".وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا".وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، متوقعة "احتمال حدوث أضرار كبيرة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".بدوره، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن، مشيرا أن الهزات الارتدادية التي أعقبت أو ستعقب الزلزال، أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال. وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة اليوم، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الداخلية-المغربية-ارتفاع-عدد-ضحايا-الزلزال-إلى-632-قتيلا-و329-مصابا-1080839138.html
https://sputnikarabic.ae/20230908/بفارق-زمني-ضئيل-عن-الزلزال-المدمر-هزة-أرضية-ثانية-بقوة-5-درجات-تضرب-المغرب--عاجل-1080835845.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, زلزال
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, زلزال

المغرب يبدأ إيصال المساعدات لمناطق الزلزال ويدعو للتبرع بالدم بشكل عاجل

08:41 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAزلزال المغرب
زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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دعت السلطت المغربية، المواطنين في مدينتي مراكش ودمنات، إلى التبرع بشكل عاجل بالدم وذلك لإنقاذ المصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأن "السلطات الصحية أعلنت انطلاق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال"، مشيرة أنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة".
وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا".
المواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 مصابا
06:56 GMT
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، متوقعة "احتمال حدوث أضرار كبيرة ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".
بدوره، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن، مشيرا أن الهزات الارتدادية التي أعقبت أو ستعقب الزلزال، أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.
الدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب
أمس, 23:50 GMT
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.
وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة اليوم، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
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