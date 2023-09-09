https://sputnikarabic.ae/20230909/بايدن-يعلن-عن-خطة-لبناء-سكك-حديدية-تربط-إسرائيل-والهند-والسعودية-والاتحاد-الأوروبي-1080852433.html

بايدن يعلن عن خطة لبناء سكك حديدية تربط إسرائيل والهند والسعودية والاتحاد الأوروبي

بايدن يعلن عن خطة لبناء سكك حديدية تربط إسرائيل والهند والسعودية والاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط بين إسرائيل والهند والسعودية والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التجارة... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T14:04+0000

2023-09-09T14:04+0000

2023-09-09T14:04+0000

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وقال بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في الهند: "هذه صفقة كبيرة حقا"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".ومن شأن الممر "أن يساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي"، وفق الوكالة.وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن ممر السكك الحديدية سيشمل الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.وأضاف أن شبكة السكك الحديدية المزمع إقامتها تعكس رؤية بايدن "لاستثمارات بعيدة المدى"، متابعا بقوله إن "البنية التحتية المحسنة ستعزز النمو الاقتصادي وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معا وترسيخ تلك المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلاً من أن تكون مصدرًا للتحدي أو الصراع أو الأزمة"، على حد قوله.وشارك في الإعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة آخرون من جميع أنحاء العالم.وقال مودي متحدثا من خلال مترجم: "إن تعزيز الاتصال مع جميع المناطق كان أولوية رئيسية بالنسبة للهند (..) نحن نؤمن بأن الاتصال هو وسيلة ليس فقط لزيادة التجارة المتبادلة بين مختلف البلدان ولكن أيضًا لزيادة الثقة المتبادلة".ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر رقم 20 مليار دولار خلال الإعلان. ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ ينطبق فقط على الالتزام السعودي.وبحسب "أسوشيتد برس" من شأن ممر السكك الحديدية والشحن "أن يساعد في ربط مساحة واسعة من العالم، وتحسين الاتصال الرقمي وتمكين المزيد من التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة مثل الهيدروجين".وأضافت الوكالة: "على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض لم يحددوا جدولا زمنيا لاستكماله، إلا أن الممر سيوفر بديلا ماديا وأيديولوجيا لبرنامج البنية التحتية الذي يمتد على مستوى الدولة في الصين".ووصفت فون دير لاين المشروع بأنه "جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات". وأضافت أنه سيحتوي على كابلات لنقل الكهرباء والبيانات.وأعلنت أيضا عن "ممر عبر أفريقيا" يربط ميناء لوبيتو الأنغولي بالمناطق غير الساحلية في القارة: مقاطعة كانانغا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق تعدين النحاس في زامبيا.وفي حديثه عن المشروع الأفريقي، وصفه بايدن بأنه "استثمار إقليمي يغير قواعد اللعبة"، وقال "كلاهما خطوات ضخمة إلى الأمام".ووضع عاموس هوكستين، منسق بايدن للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، جدولاً زمنياً تقريبياً للمشروع خلال العام المقبل.وفي الستين يومًا المقبلة، ستقوم مجموعات العمل بوضع خطة أكثر اكتمالا وتحديد جداول زمنية، وفق "أسوشيتد برس".وستتضمن المرحلة الأولى تحديد المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار والمناطق التي يمكن ربط البنية التحتية المادية بين البلدان من خلالها. وقال هوكستين إنه يمكن وضع الخطط موضع التنفيذ خلال العام المقبل حتى يتمكن المشروع من الانتقال إلى الإعداد المالي والبناء.وقال سوليفان إن المشروع بدأ في العمل بعد زيارة بايدن إلى جدة بالمملكة العربية السعودية في يوليو/تموز 2022، حيث أكد الحاجة إلى مزيد من التكامل الاقتصادي الإقليمي.وفي يناير/ كانون الثاني، بدأ البيت الأبيض بإجراء محادثات مع الشركاء الإقليميين حول هذا المفهوم. وبحلول الربيع، كانت تتم صياغة الخرائط والتقييمات المكتوبة للبنية التحتية الحالية للسكك الحديدية في الشرق الأوسط.وسافر سوليفان، وكبار مساعديه في البيت الأبيض هوكستين وبريت ماكغورك، إلى المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار للقاء نظرائهم الهنود والسعوديين والإماراتيين.وعملت جميع الأطراف منذ ذلك الحين على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الذي أُعلن عنه اليوم السبت.كما قام الطرفان بإشراك إسرائيل والأردن في المشروع. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، على الرغم من أن البيت الأبيض يدفعهما نحو تطبيع العلاقات.وقال سوليفان إن مشروع النقل لا يُنظر إليه على أنه "مقدمة" لاتفاق تطبيع محتمل لكنه وصف إدراج إسرائيل بأنه "مهم".وأضاف سوليفان: "يركز المشاركون في هذا الجهد على النتائج العملية التي تحقق نتائج مفيدة لشعوبهم (..) وممر من هذا النوع بحكم الجغرافيا يعمل بشكل أفضل مع وجود إسرائيل في الداخل بدلاً من الخروج منها والدول المشاركة أعطت الأولوية لذلك".

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