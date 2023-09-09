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زلزال قوي يضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية
ضرب زلزال شدته 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سولاوسي الإندونيسية، بينما لم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:54+0000
2023-09-09T20:54+0000
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جاء ذلك وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أشارت إلى أن الزلزال وقع اليوم السبت، على عمق 9.9 كيلومترات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".وحذرت السلطات في إندونيسيا من وقوع هزات ارتدادية، لكنها أشارت إلى عدم وجود احتمالات لحدوث موجات تسونامي.يذكر أن المغرب تعرض لزلزال ضرب البلاد، ليلة أمس الجمعة، بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.وقالت وزارة الداخلية المغربية إن عدد ضحايا الزلزال تجاوز 1300 قتيل وأكثر من 1800 مصاب، في حصيلة غير نهائية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/بث-مباشر-تغطية-متواصلة-لتطورات-كارثة-زلزال-المغرب-وحجم-الخسائر-1080843359.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا, زلزال, أخبار المغرب اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا, زلزال, أخبار المغرب اليوم

زلزال قوي يضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية

20:54 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / Aditya Ajiتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / Aditya Aji
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ضرب زلزال شدته 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سولاوسي الإندونيسية، بينما لم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.
جاء ذلك وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أشارت إلى أن الزلزال وقع اليوم السبت، على عمق 9.9 كيلومترات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز بعد زلزال مدمر ضرب المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
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10:05 GMT
وحذرت السلطات في إندونيسيا من وقوع هزات ارتدادية، لكنها أشارت إلى عدم وجود احتمالات لحدوث موجات تسونامي.
يذكر أن المغرب تعرض لزلزال ضرب البلاد، ليلة أمس الجمعة، بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن عدد ضحايا الزلزال تجاوز 1300 قتيل وأكثر من 1800 مصاب، في حصيلة غير نهائية.
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