عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الطائرات-الروسية-تدمر-3-زوارق-أوكرانية-بالقرب-من-جزيرة-زميني-في-البحر-الأسود-1080867912.html
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الطائرات الروسية دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز "ويلارد" مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T03:34+0000
2023-09-10T03:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
الطائرات الروسية
زورق
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102224/97/1022249701_0:583:2047:1734_1920x0_80_0_0_04ff9d3fd2fa018399e8ed7a8bad1ad4.jpg
وقبل قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.بالإضافة إلى ذلك، تقوم كييف بهجمات على السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، وذلك باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، ولم يتوقف تصاعد العدوان الأوكراني عند هذا الحد، حيث يتم استهداف جسر القرم، الذي يستخدم أساسًا لأغراض مدنية سلمية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102224/97/1022249701_0:391:2047:1926_1920x0_80_0_0_c458c9a70525121246224ff663a09ad5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, الطائرات الروسية, زورق, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية, الطائرات الروسية, زورق, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية

الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود

03:34 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 03:58 GMT 10.09.2023)
© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzikحاملة الطائرات الروسية "كوزنيتسوف"
حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الطائرات الروسية دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز "ويلارد" مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.

أضافت الدفاع الروسية، أن الزوارقق الثلاثة المحملة بالمجموعات الهجومية الأوكرانية البرمائية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وقبل قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
03:04 GMT
ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم كييف بهجمات على السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، وذلك باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، ولم يتوقف تصاعد العدوان الأوكراني عند هذا الحد، حيث يتم استهداف جسر القرم، الذي يستخدم أساسًا لأغراض مدنية سلمية فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائرأمس, 10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала