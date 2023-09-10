https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الطائرات-الروسية-تدمر-3-زوارق-أوكرانية-بالقرب-من-جزيرة-زميني-في-البحر-الأسود-1080867912.html
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الطائرات الروسية دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز "ويلارد" مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T03:34+0000
2023-09-10T03:34+0000
2023-09-10T03:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
الطائرات الروسية
زورق
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
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وقبل قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.بالإضافة إلى ذلك، تقوم كييف بهجمات على السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، وذلك باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، ولم يتوقف تصاعد العدوان الأوكراني عند هذا الحد، حيث يتم استهداف جسر القرم، الذي يستخدم أساسًا لأغراض مدنية سلمية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, الطائرات الروسية, زورق, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية, الطائرات الروسية, زورق, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود
03:34 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 03:58 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الطائرات الروسية دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز "ويلارد" مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.
أضافت الدفاع الروسية، أن الزوارقق الثلاثة المحملة بالمجموعات الهجومية الأوكرانية البرمائية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.
وقبل قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة
، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم كييف بهجمات على السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، وذلك باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، ولم يتوقف تصاعد العدوان الأوكراني عند هذا الحد، حيث يتم استهداف جسر القرم، الذي يستخدم أساسًا لأغراض مدنية سلمية فقط.