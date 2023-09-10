https://sputnikarabic.ae/20230910/لافروف-دول-الغرب-فشلت-في-فرض-أوكرانيا-كموضوع-رئيسي-على-أجندة-قمة-العشرين---عاجل-1080873034.html
لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين
لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب فشلت في فرض مسألة أوكرانيا لتكون موضوع النقاش الرئيسي على أجندة قمة العشرين بالهند. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T09:55+0000
2023-09-10T09:55+0000
2023-09-10T10:05+0000
العالم
روسيا
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وقال لافروف، في كلمة عقب انتهاء فعاليات القمة: "بفضل الموقف الموحد لدول جنوب العالم في الدفاع عن مصالحها المشروعة، أمكن إحباط محاولات الغرب لـ"أكرنة" الأجندة بالكامل مرة أخرى على حساب مناقشة الاحتياجات العاجلة للدول النامية".وأضاف: "لقد أُضيفت الفقرة الأوكرانية، في إعلان القمة الصادر أمس وهي موضع توافق، ولكنها لا تتعلق بأوكرانيا، وذُكرت سيرة الأزمة الأوكرانية ولكن فقط في سياق الحاجة إلى حل جميع الصراعات في العالم، وتسوية تلك الصراعات بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وأضاف لافروف أن "نتائج قمة مجموعة العشرين ستعطي دفعة إيجابية لجهود إصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".لافروف: "آن الآوان للتخلص من العادات الاستعمارية، ولا يتسنى للغرب أن يكون طرفا مهيمنا، إذ ظهرت مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230910/لافروف-قمة-العشرين-ناجحة-والمجموعة-تخضع-حاليًا-لإصلاح-داخلي---عاجل-1080872047.html
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العالم, روسيا
لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين
09:55 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول الغرب فشلت في فرض مسألة أوكرانيا لتكون موضوع النقاش الرئيسي على أجندة قمة العشرين بالهند.
وقال لافروف، في كلمة عقب انتهاء فعاليات القمة: "بفضل الموقف الموحد لدول جنوب العالم في الدفاع عن مصالحها المشروعة، أمكن إحباط محاولات الغرب لـ"أكرنة" الأجندة بالكامل مرة أخرى على حساب مناقشة الاحتياجات العاجلة للدول النامية".
وأضاف: "لقد أُضيفت الفقرة الأوكرانية، في إعلان القمة الصادر أمس وهي موضع توافق، ولكنها لا تتعلق بأوكرانيا، وذُكرت سيرة الأزمة الأوكرانية ولكن فقط في سياق الحاجة إلى حل جميع الصراعات في العالم، وتسوية تلك الصراعات بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
".
وأضاف لافروف أن "نتائج قمة مجموعة العشرين ستعطي دفعة إيجابية لجهود إصلاح
صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".
لافروف: "آن الآوان للتخلص من العادات الاستعمارية، ولا يتسنى للغرب أن يكون طرفا مهيمنا، إذ ظهرت مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة في العالم".