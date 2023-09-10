https://sputnikarabic.ae/20230910/لافروف-قمة-العشرين-ناجحة-والمجموعة-تخضع-حاليًا-لإصلاح-داخلي---عاجل-1080872047.html
لافروف: قمة العشرين ناجحة والمجموعة تخضع حاليًا لإصلاح داخلي
لافروف: قمة العشرين ناجحة والمجموعة تخضع حاليًا لإصلاح داخلي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الموقف الموحد لدول نصف الكرة الجنوبي أحبط محاولات الغرب لجعل أوكرانيا موضوع النقاش الرئيسي لقمة مجموعة العشرين. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T08:42+0000
2023-09-10T08:42+0000
2023-09-10T09:33+0000
روسيا
العالم
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وأضاف لافروف أن "نتائج قمة مجموعة العشرين ستعطي دفعة إيجابية لجهود إصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية". لافروف: "آن الآوان للتخلص من العادات الاستعمارية، ولايتسنى للغرب أن يكون طرفا مهيمنا، إذ ظهرت مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة في العالم".لافروف: "روسيا تقدّر جهود الأمم المتحدة لإحياء صفقة الحبوب ولكنها ستكون محكومة بالفشل إذا لم يقدم الغرب سوى وعودا بما يخص الجزء الروسي من المعاهدة".لافروف: "الدول الأفريقية لا تريد تصدير المواد الخام للدول الغربية، التي تعيد تصديرها مرة أخرى بعد إضافة الأرباح".وأضاف لافروف يؤكد أنه لم يكن يتطلع إلى التواصل مع الوفد الأميركي خلال قمة مجموعة العشرين: "لا مجال للحديث عن مباحثات مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي في ظل الظروف الراهنة".لافروف: "التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة تبدو غريبة خصوصًا وأن يريفان ترفض التدريبات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وقال لافروف إن روسيا والهند تعملان على إيجاد طرق لإنشاء منصات دفع إضافية وتعزيز التجارة بالعملات الوطنية ، ردا على سؤال من مراسل سبوتنيك الهند
https://sputnikarabic.ae/20230910/إعلام-أمريكا-تعترف-بانتصار-بوتين-على-الغرب-في-مجموعة-الـ20-1080871319.html
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روسيا, العالم
لافروف: قمة العشرين ناجحة والمجموعة تخضع حاليًا لإصلاح داخلي
08:42 GMT 10.09.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 10.09.2023) تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الموقف الموحد لدول نصف الكرة الجنوبي أحبط محاولات الغرب لجعل أوكرانيا موضوع النقاش الرئيسي لقمة مجموعة العشرين.
وأضاف لافروف أن "نتائج قمة مجموعة العشرين ستعطي دفعة إيجابية لجهود إصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".
لافروف: "آن الآوان للتخلص من العادات الاستعمارية، ولايتسنى للغرب أن يكون طرفا مهيمنا، إذ ظهرت مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة في العالم".
لافروف: "روسيا تقدّر جهود الأمم المتحدة لإحياء صفقة الحبوب
ولكنها ستكون محكومة بالفشل إذا لم يقدم الغرب سوى وعودا بما يخص الجزء الروسي من المعاهدة".
لافروف: "الدول الأفريقية لا تريد تصدير المواد الخام للدول الغربية، التي تعيد تصديرها مرة أخرى بعد إضافة الأرباح".
وأضاف لافروف يؤكد أنه لم يكن يتطلع إلى التواصل مع الوفد الأميركي خلال قمة مجموعة العشرين: "لا مجال للحديث عن مباحثات مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي في ظل الظروف الراهنة".
لافروف: "التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة تبدو غريبة
خصوصًا وأن يريفان ترفض التدريبات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وقال لافروف إن روسيا والهند تعملان على إيجاد طرق لإنشاء منصات دفع إضافية وتعزيز التجارة بالعملات الوطنية ، ردا على سؤال من مراسل سبوتنيك الهند