https://sputnikarabic.ae/20230910/لقطات-جوية-تظهر-حجم-الدمار-الذي-خلفه-زلزال-المغرب-فيديو-1080872552.html
لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب… فيديو
لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب… فيديو
أظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الجو للمناطق التي ضربها زلزال المغرب أن بعض القرى مدمرة بصورة شبه كاملة. 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T09:29+0000
2023-09-10T09:29+0000
2023-09-10T09:29+0000
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وقالت وسائل إعلام مغربية إن الفيديو، الذي تم نشره على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، يرصد آثار الدمار الناتج عن أعنف زلزال يضرب البلاد منذ نحو قرن من الزمان.ووقع الزلزال ليل الجمعة الماضي وبلغته شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وقالت السلطات المغربية إن حصيلة الخسائر البشرية التي تم حصرها تجاوزت الألفين قتيل وأكثر من ألفي مصاب.وشملت المناطق المتضررة 9 أقاليم هي الحوز (شمال)، وتارودانت (وسط)، وشيشاوة (شمال)، ورزازات (شمال)، وإقليم أزيلال (شمال)، إضافة إلى محافظة مراكش (شمال). كما رصت السلطات المغربية خسائر بشرية في أقاليم أغادير وإداوتنان والدار البيضاء الكبرى (شمال)، وإقليم اليوسفية (شمال)، وإقليم تنغير (جنوب).وأعلن المغرب الحداد 3 أيام على ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام، وكلف العاهل المغربي محمد السادس الحكومة بوضع خطة لإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال.يذكر أن الزلزال ضرب البلاد ليل الجمعة وكان مركزه منطقة الحوز، بينما تأثرت به عدة مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش، ومناطق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-المغرب-إلى-2012-وفاة-و2059-إصابة--عاجل-1080866328.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب… فيديو
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أظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الجو للمناطق التي ضربها زلزال المغرب أن بعض القرى مدمرة بصورة شبه كاملة.
وقالت وسائل إعلام مغربية إن الفيديو، الذي تم نشره على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، يرصد آثار الدمار الناتج عن أعنف زلزال يضرب البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
ووقع الزلزال ليل الجمعة الماضي وبلغته شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وقالت السلطات المغربية إن حصيلة الخسائر البشرية
التي تم حصرها تجاوزت الألفين قتيل وأكثر من ألفي مصاب.
وشملت المناطق المتضررة 9 أقاليم هي الحوز (شمال)، وتارودانت (وسط)، وشيشاوة (شمال)، ورزازات (شمال)، وإقليم أزيلال (شمال)، إضافة إلى محافظة مراكش (شمال).
كما رصت السلطات المغربية خسائر بشرية في أقاليم أغادير وإداوتنان والدار البيضاء الكبرى (شمال)، وإقليم اليوسفية (شمال)، وإقليم تنغير (جنوب).
وأعلن المغرب
الحداد 3 أيام على ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام، وكلف العاهل المغربي محمد السادس الحكومة بوضع خطة لإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال.
يذكر أن الزلزال
ضرب البلاد ليل الجمعة وكان مركزه منطقة الحوز، بينما تأثرت به عدة مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش، ومناطق أخرى.