https://sputnikarabic.ae/20230910/وزير-الاستخبارات-الإيراني-تفكيك-مئات-القنابل-التي-كانت-تستهدف-عدة-مناطق-في-البلاد-1080887094.html
وزير الاستخبارات الإيراني: تفكيك مئات القنابل التي كانت تستهدف عدة مناطق في البلاد
وزير الاستخبارات الإيراني: تفكيك مئات القنابل التي كانت تستهدف عدة مناطق في البلاد
أعلن وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، عن اكتشاف وتفكيك ما يقرب من 400 قنبلة في إيران في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T17:18+0000
2023-09-10T17:18+0000
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طهران – سبوتنيك. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، صرح خطيب قائلا: "لقد تم اكتشاف وتفكيك نحو 400 قنبلة في إيران في الآونة الأخيرة، من بينها 40 قنبلة كانت جاهزة للتفجير في شهر محرم (بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين)".وأكد وزير الاستخبارات الإيراني أن إحدى الدول المجاورة لإيران أنشأت مصنعًا للأسلحة على الحدود، وتم تهريب منتجاته إلى داخل البلاد.وكان خطيب قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي أنه تم رصد دخول 200 عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم.وأوضح في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني أن عناصر "داعش" كانوا يبحثون عن حركات مؤذية ومزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما في ذلك العراق خلال "أيام الأربعين"، مضيفا: "مع المواجهة والاعتقالات الأخيرة تمكنا من تحييد غالبية هذه العناصر".وفي سياق متصل، أشار إلى أن "قدرة أجهزة الأمن الإيرانية وصلت لمرحلة استطاعت أن يكون تحت تصرفها جواسيس من فرنسا والسويد وبريطانيا".
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العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
وزير الاستخبارات الإيراني: تفكيك مئات القنابل التي كانت تستهدف عدة مناطق في البلاد
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أعلن وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، عن اكتشاف وتفكيك ما يقرب من 400 قنبلة في إيران في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية تعرضت لحملة واسعة من التضليل الإعلامي خلال العام الماضي.
طهران – سبوتنيك. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، صرح خطيب قائلا
: "لقد تم اكتشاف وتفكيك نحو 400 قنبلة في إيران في الآونة الأخيرة، من بينها 40 قنبلة كانت جاهزة للتفجير في شهر محرم (بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين)".
وأضاف خطيب "تم عقد أكثر من 50 اجتماعا في دول مختلفة بواسطة أكثر من 50 جهاز استخبارات حول العالم بهدف إثارة الفوضى والشغب في إيران، وتم تدريب أكثر من 200 وسيلة إعلامية وإعلامي على مهمة التضليل خلال الأحداث التي واجهتها البلاد في العام الماضي".
وأكد وزير الاستخبارات الإيراني أن إحدى الدول المجاورة لإيران أنشأت مصنعًا للأسلحة على الحدود، وتم تهريب منتجاته إلى داخل البلاد.
وكان خطيب قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي أنه تم رصد دخول 200 عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) إلى البلاد، مشيرًا إلى تحييد معظمهم.
وأوضح في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني أن عناصر "داعش" كانوا يبحثون عن حركات مؤذية ومزعزعة للاستقرار على مستوى إيران
والمنطقة بما في ذلك العراق خلال "أيام الأربعين"، مضيفا: "مع المواجهة والاعتقالات الأخيرة تمكنا من تحييد غالبية هذه العناصر".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن "قدرة أجهزة الأمن الإيرانية
وصلت لمرحلة استطاعت أن يكون تحت تصرفها جواسيس من فرنسا والسويد وبريطانيا".