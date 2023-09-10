عربي
https://sputnikarabic.ae/20230910/الحرس-الثوري-يقول-إن-إسرائيل-تحاول-إحباط-التقارب-بين-إيران-والسعودية-1080873302.html
الحرس الثوري يقول إن إسرائيل تحاول إحباط التقارب بين إيران والسعودية
الحرس الثوري يقول إن إسرائيل تحاول إحباط التقارب بين إيران والسعودية
قال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان، إن ما وصفه بـ "الكيان الصهيوني"، (في إشارة إلى إسرائيل)، يحاول ضرب العلاقة بين إيران... 10.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-10T10:39+0000
2023-09-10T10:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d87308e4961846e2e4deb2878fc216f0.jpg
ولفت نيلفروشان، اليوم الأحد: "التقارب بين إيران والسعودية يجعل الكيان الصهيوني (إسرائيل) غاضبا للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "كما أن واشنطن أيضا تحاول منع التقارب بين طهران والرياض عن طريق حضورها الجديد في المنطقة"، مضيفا: "واشنطن تحاول إظهار أنها تستعيد القوة في المنطقة".واستطرد: "على هذا الأساس، يمكننا القول إن الطريق الذي نسلكه هو الطريق الصحيح".وقال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني إن العلاقات بين السعودية وإيران تساهم في تعزيز قوة الأمة الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي".وأضاف: "عدد الدول المجاورة لإيران يصل إلى 15 دولة، طهران تمد يد الأخوة والتعاون لهم جميعا وهذا هو أساس العلاقات بيننا".وتابع: "إيران تؤكد مرارا أنها مستعدا للتعاون مع جميع دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني (إسرائيل)، لأننا نعتبر أنه كيان غاصب ومزيف".وقال العميد عباس نيلفروشان: "من الطبيعي أن أولويتنا الأولى في هذا الاتجاه هي إقامة علاقات مع الجيران".وتابع نيلفروشان: "استراتيجية إيران والسعودية كانت صحيحة، ونعتقد أن العلاقة بين البلدين يجب أن تعطل تطبيع علاقات الكيان الصهيوني (إسرائيل) مع دول المنطقة والسعودية".وأعلنت الرياض وطهران، في شهر مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث بصورة متكررة عن التطبيع مع السعودية، لكن الرياض أكدت أكثر من مرة، أن التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيسي-التعاون-بين-إيران-والسعودية-وزيادة-التعاون-بين-دول-المنطقة-سيمنعان-التدخلات-الأجنبية-1080688595.html
https://sputnikarabic.ae/20230906/مسؤول-إيراني-يعلن-إجراء-مفاوضات-مع-مصر-والسعودية-لتسيير-رحلات-جوية-1080749911.html
https://sputnikarabic.ae/20230905/وصول-السفیر-الإيراني-الجديد-لدی-السعودية-إلى-الرياض-1080740630.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216753_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7b07d9a71b0b874da7030d755076670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري يقول إن إسرائيل تحاول إحباط التقارب بين إيران والسعودية

10:39 GMT 10.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegramNabd
قال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان، إن ما وصفه بـ "الكيان الصهيوني"، (في إشارة إلى إسرائيل)، يحاول ضرب العلاقة بين إيران والسعودية".
ولفت نيلفروشان، اليوم الأحد: "التقارب بين إيران والسعودية يجعل الكيان الصهيوني (إسرائيل) غاضبا للغاية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين إيران والسعودية
4 سبتمبر, 13:41 GMT
وتابع: "كما أن واشنطن أيضا تحاول منع التقارب بين طهران والرياض عن طريق حضورها الجديد في المنطقة"، مضيفا: "واشنطن تحاول إظهار أنها تستعيد القوة في المنطقة".
واستطرد: "على هذا الأساس، يمكننا القول إن الطريق الذي نسلكه هو الطريق الصحيح".
وقال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني إن العلاقات بين السعودية وإيران تساهم في تعزيز قوة الأمة الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي".
طيران إيران إير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
مسؤول إيراني يعلن إجراء مفاوضات مع مصر والسعودية لتسيير رحلات جوية
6 سبتمبر, 07:56 GMT
وأضاف: "عدد الدول المجاورة لإيران يصل إلى 15 دولة، طهران تمد يد الأخوة والتعاون لهم جميعا وهذا هو أساس العلاقات بيننا".
وتابع: "إيران تؤكد مرارا أنها مستعدا للتعاون مع جميع دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني (إسرائيل)، لأننا نعتبر أنه كيان غاصب ومزيف".
وقال العميد عباس نيلفروشان: "من الطبيعي أن أولويتنا الأولى في هذا الاتجاه هي إقامة علاقات مع الجيران".
وتابع نيلفروشان: "استراتيجية إيران والسعودية كانت صحيحة، ونعتقد أن العلاقة بين البلدين يجب أن تعطل تطبيع علاقات الكيان الصهيوني (إسرائيل) مع دول المنطقة والسعودية".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
وصول السفیر الإيراني الجديد لدی السعودية إلى الرياض
5 سبتمبر, 17:34 GMT
وأعلنت الرياض وطهران، في شهر مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث بصورة متكررة عن التطبيع مع السعودية، لكن الرياض أكدت أكثر من مرة، أن التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر10:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала