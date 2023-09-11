https://sputnikarabic.ae/20230911/روسيا-والصين-تسرعان-التخلص-من-هيمنة-الدولار-عن-طريق-التجارة-البينية-1080894768.html
روسيا والصين تسرعان التخلص من هيمنة الدولار عن طريق التجارة البينية
روسيا والصين تسرعان التخلص من هيمنة الدولار عن طريق التجارة البينية
عملت روسيا والصين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، على تسريع عملية التخلص من هيمنة الدولار وذلك عن طريق التجارة البينية. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T06:53+0000
2023-09-11T06:53+0000
2023-09-11T06:53+0000
حصري
روسيا
الصين
اقتصاد
الروبل الروسي
سعر الدولار اليوم
أخبار ميانمار
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067992112_0:110:2284:1395_1920x0_80_0_0_2c1bd987b6b284c24569d0935777f908.jpg
سبوتنيك. وقبل خمس سنوات، كان ما يصل إلى 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين يعتمد على الدولار، لكن الآن أكثر من 60 في المئة من التجارة بين البلدين تتم بالعملات الوطنية، وفقا لوانغ وين، العميد التنفيذي لمعهد "تشونغ يانغ" للدراسات المالية.في سياق متصل، قال وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار، كان زاو، لـ"سبوتنيك"، إن ميانمار تستخدم اليوان لدفع ثمن إمدادات المنتجات النفطية الروسية، مضيفا أن الأطراف تعد اتفاقا بشأن التحويل المتبادل للعملات الوطنية.وأوضح كان، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: "نحن الآن نستخدم اليوان ولا ندفع بالروبل ولكننا نحاول إبرام اتفاقية بين الكيات (العملة الرسمية لميانمار) والروبل، وسيتم توقيع الاتفاقية قريبا جدا".بالإضافة إلى ذلك، أعرب كان زاو عن أمله في أن تبرم ميانمار اتفاقية مع روسيا بشأن السياحة، على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي، مشيرا إلى أن ميانمار ستبدأ في قبول بطاقات نظام الدفع الروسي "مير"، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال كان زاو، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: "آمل أن يتم استخدام بطاقات مير بدءا من أكتوبر"، مضيفا أنه تم توقيع اتفاق بشأن هذه المسألة بين البنك المركزي وستة بنوك تجارية.ويقام المنتدى الاقتصادي الأوروبي الثامن في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الخارجية-الصينية-أمريكا-تسيء-استخدام-هيمنة-الدولار-ونحثها-على-تبني-سياسات-مالية-ونقدية-مسؤولة-1077903841.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/وكيل-اقتصادية-النواب-الانضمام-لعضوية-بريكس-يقلص-هيمنة-الدولار-على-الاقتصاد-المصري-1080384948.html
الصين
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067992112_140:0:2145:1504_1920x0_80_0_0_197fae487a6d9da9c9dcbe46ec193e70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, الصين, اقتصاد, الروبل الروسي, سعر الدولار اليوم, أخبار ميانمار, الأخبار
حصري, روسيا, الصين, اقتصاد, الروبل الروسي, سعر الدولار اليوم, أخبار ميانمار, الأخبار
روسيا والصين تسرعان التخلص من هيمنة الدولار عن طريق التجارة البينية
تابعنا عبر
حصري
عملت روسيا والصين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، على تسريع عملية التخلص من هيمنة الدولار وذلك عن طريق التجارة البينية.
سبوتنيك. وقبل خمس سنوات، كان ما يصل إلى 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين يعتمد على الدولار، لكن الآن أكثر من 60 في المئة من التجارة بين البلدين تتم بالعملات الوطنية، وفقا لوانغ وين، العميد التنفيذي لمعهد "تشونغ يانغ" للدراسات المالية.
في سياق متصل، قال وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار، كان زاو، لـ"سبوتنيك
"، إن ميانمار تستخدم اليوان لدفع ثمن إمدادات المنتجات النفطية الروسية، مضيفا أن الأطراف تعد اتفاقا بشأن التحويل المتبادل للعملات الوطنية.
وأوضح كان، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: "نحن الآن نستخدم اليوان ولا ندفع بالروبل
ولكننا نحاول إبرام اتفاقية بين الكيات (العملة الرسمية لميانمار) والروبل، وسيتم توقيع الاتفاقية قريبا جدا".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب كان زاو عن أمله في أن تبرم ميانمار اتفاقية مع روسيا بشأن السياحة، على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي، مشيرا إلى أن ميانمار ستبدأ في قبول بطاقات نظام الدفع الروسي "مير"، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال كان زاو، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: "آمل أن يتم استخدام بطاقات مير بدءا من أكتوبر"، مضيفا أنه تم توقيع اتفاق بشأن هذه المسألة بين البنك المركزي وستة بنوك تجارية.
ويقام المنتدى الاقتصادي الأوروبي الثامن في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول.