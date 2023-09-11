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https://sputnikarabic.ae/20230911/إيران-تحذر-كردستان-مجددا-لا-يجوز-لأي-طرف-المساس-بأمن-جيران-العراق-1080937623.html
إيران تحذر كردستان مجددا: لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق
إيران تحذر كردستان مجددا: لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق
وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، "وجود الإرهابيين" في إقليم كردستان شمال العراق وعملياتهم ضد أمن إيران، بـ"الخطير". 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T19:40+0000
2023-09-11T19:40+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بافل طالباني، إن "العمليات الإرهابية من شمال العراق ضد إيران يتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الثنائية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف عبد اللهيان، أنه "لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق"، مؤكدا ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.جاء ذلك في تصريح لعباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد.وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حدا أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر الجاري.لكنه أوضح أن طهران ستقوم بما تفرضه عليها مسؤلياتها الوطنية، إذا لم ينفذ العراق ما وعد به، وهي ذات التهديدات التي تحدث عنها رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في يوليو/ تموز الماضي.وقال باقري، خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في مشهد: "سننتظر حتى سبتمبر المقبل، ونأمل أن تقوم الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا مر هذا الموعد وبقي هناك مسلحون أو نفذوا عمليات، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستكون بالتأكيد أشد وسوف تتكرر بشكل أكبر"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري عمليات صاروخية وطائرات مسيرة فعالة ضد هذه الجماعات من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجموعات ومنع تحركاتها بحلول سبتمبر توقفت العملية".ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230828/العراق-وإيران-يتفقان-على-نزع-سلاح-الجماعات-الإرهابية-في-كردستان-ونقلهم-لأماكن-أخرى-1080479649.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/إيران-تتوعد-بمواجهة-أي-تحرك-من-الجماعات-الانفصالية-على-الحدود-مع-كردستان-العراق-1077272209.html
https://sputnikarabic.ae/20230910/الأمين-السابق-للبيشمركة-في-كردستان-لـسبوتنيك-نزع-سلاح-الأحزاب-المعارضة-لإيران-قد-يكون-مستحيلا-1080884734.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تحذر كردستان مجددا: لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق

19:40 GMT 11.09.2023
© AFP 2023 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / SHWAN NAWZAD
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وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، "وجود الإرهابيين" في إقليم كردستان شمال العراق وعملياتهم ضد أمن إيران، بـ"الخطير".
وقال عبد اللهيان، خلال استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بافل طالباني، إن "العمليات الإرهابية من شمال العراق ضد إيران يتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الثنائية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف عبد اللهيان، أنه "لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق"، مؤكدا ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.
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وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
جاء ذلك في تصريح لعباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد.
وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حدا أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر الجاري.
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لكنه أوضح أن طهران ستقوم بما تفرضه عليها مسؤلياتها الوطنية، إذا لم ينفذ العراق ما وعد به، وهي ذات التهديدات التي تحدث عنها رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، في يوليو/ تموز الماضي.
وقال باقري، خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في مشهد: "سننتظر حتى سبتمبر المقبل، ونأمل أن تقوم الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا مر هذا الموعد وبقي هناك مسلحون أو نفذوا عمليات، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستكون بالتأكيد أشد وسوف تتكرر بشكل أكبر"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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وأضاف: "نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري عمليات صاروخية وطائرات مسيرة فعالة ضد هذه الجماعات من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجموعات ومنع تحركاتها بحلول سبتمبر توقفت العملية".
ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
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