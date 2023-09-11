https://sputnikarabic.ae/20230911/السعودية-عدد-السكان-الأجانب-يقترب-من-الأغلبية-1080926964.html

عدد سكان المملكة العربية السعودية... الأجانب يقتربون من "الأغلبية"

عدد سكان المملكة العربية السعودية... الأجانب يقتربون من "الأغلبية"

المملكة العربية السعودية، تعتبر من أكبر الدول في الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، فهي موطن لما يقدر بنحو 0.46% من سكان العالم، وهي الدولة رقم 40 من حيث... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T15:40+0000

2023-09-11T15:40+0000

2023-09-11T16:04+0000

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ولكن ما الذي يشكل سكانها؟ هل المغتربون هم الأغلبية أم السكان الأصليين؟ هل الذكور أعلى تمثيلا أم الإناث؟.في هذا التقرير، نلقي الضوء على أحدث تقرير للتعداد السكاني في المملكة العربية السعودية، لعام 2022، والذي صدر، في نهاية مايو/ أيار 2023، والذي يقدم رؤى قيمة حول المشهد الديموغرافي للبلاد.المملكة العربية السعوديةبلد ذو جذور تاريخية عميقة باحترام المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو موطن للمساجد الشهيرة في مكة والمدينة، وهما من أكثر مراكز الحج زيارة على وجه الأرض.دولة ذات أغلبية مسلمة، إلا أن هناك سُكانا من ديانات أخرى أيضا بسبب وجود جالية كبيرة من المغتربين.حتى منتصف القرن العشرين، اتبعت المملكة العربية السعودية أسلوب حياة تقليدي. ومع حكم أسرة آل سعود، بدأت البلاد تشهد تحولات على الجبهات كافة.وتعمل المملكة وقيادتها متمثلة في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودن وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بنشاط على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتزويد شعبها بفرص اقتصادية وثقافية أكثر تنوعا، وذلك وفقا لـ"رؤية 2030".وقد أدى ذلك إلى تدفق أعداد كبيرة من المغتربين من جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تغيير تركيبتها السكانية بشكل كبير.التعداد السكاني السعودي 2022 – إحصائيات رسميةوفقا لأحدث تعداد أجري في المملكة، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، في مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد سكان المملكة 32.12 مليون نسمة، في عام 2022.تفاوت واضح بين الجنسينهناك تفاوت واضح بين الجنسين في عدد السكان، حيث يفوق عدد الذكور عدد الإناث.ويبلغ عدد الذكور في السعودية 19.70 مليون مقابل 12.50 مليون أنثى.وتشير آخر الإحصائيات إلى وجود 137.13 ذكرا لكل 100 أنثى.ومع ذلك، تتخذ السعودية خطوات استباقية لسد هذه الفجوة، بما يتوافق مع "رؤية 2030"، التي تركز على توفير المزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.حتى الآن، أسفرت المبادرات عن الفرص التالية للإناث: الحق في القيادة والحصول على جواز السفر، والوظائف في الجيش والقوات المسلحة، ومنحهن الحق في الملكية، وما إلى ذلك. وتعكس هذه القرارات التزام المملكة بإيجاد مجتمع أكثر شمولا.المواطنون والأجانبيهيمن المواطنون السعوديون على البلاد بإجمالي 18.8 مليون نسمة، بينما يمثل الأجانب 13.4 مليون فقط من إجمالي السكان.ويمكن أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن السعوديين لديهم فرص ممتازة داخل البلاد، وذلك بفضل نطاقات أو برامج السعودة. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السعوديون أيضا على العديد من الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وما إلى ذلك.كل هذا يساعد المملكة العربية السعودية، بشكل كبير على الاحتفاظ بمواطنيها، على الرغم من أن العديد من القطاعات مثل البناء والرعاية الصحية وما إلى ذلك تعتمد على العمال المهاجرين.تركيبة السكان حسب العمرعندما ندرس التركيبة السكانية للسكان من حيث العمر، فإن الفئة العمرية 25-54 سنة تشكل الأغلبية. ويمثلون 16.97 مليون أو 52.75% من السكان. فهؤلاء هم القوة الدافعة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.من ناحية أخرى، أقل نسبة من السكان توجد في الفئة العمرية 70-74 عاما، حيث تضم 0.21 مليون نسمة أو 0.64% من إجمالي السكان.الجاليات الأجنبيةمقارنة بتعداد 2010فقد نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة، عام 2010، إلى 32.2 مليون نسمة، عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، حسب هيئة الإحصاء.فيما زاد عدد السعوديين من 14 إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة.وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.تعداد 2022 الأعلى دقة في تاريخ المملكةالتعداد السكاني السعودي 2023تم جمع البيانات من مصادر موثوقة لإلقاء نظرة أفضل على التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي.يبلغ عدد السكان الحالي للمملكة العربية السعودية، 37,045,930 نسمة، حتى يوم الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، بناءً على أحدث إحصائيات موقع "ورلد أو ميتر".المدن التي لديها أكبر عدد من السكانمع التحضر والتطور السريع، استقر 84.7% من السكان في المدن الكبرى، ولا يزال نحو 15% من الناس يعيشون في المناطق الريفية.العاصمة الرياض، التي تعكس بعض النمو الاقتصادي الكبير، تستضيف أكبر عدد من السكان يبلغ 7.68 مليون شخص.تليها جدة، المدينة الساحلية الحديثة وبوابة مكة، التي يبلغ عدد سكانها 4.86 مليون نسمة.فيما يبلغ عدد سكان أقدس مدينتين في الإسلام، مكة والمدينة، 2.15 مليون و1.57 مليون نسمة على التوالي.أما مدينة الدمام، تأتي بعدهم بـ 1.33 مليون نسمة.

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https://sputnikarabic.ae/20181221/السعودية-الإحصاء-عدد-سكان-2018-1037658972.html

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