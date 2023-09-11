عدد سكان المملكة العربية السعودية... الأجانب يقتربون من "الأغلبية"
15:40 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 16:04 GMT 11.09.2023)
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
© AP Photo / Nariman El-Mofty
المملكة العربية السعودية، تعتبر من أكبر الدول في الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، فهي موطن لما يقدر بنحو 0.46% من سكان العالم، وهي الدولة رقم 40 من حيث عدد السكان في العالم.
ولكن ما الذي يشكل سكانها؟ هل المغتربون هم الأغلبية أم السكان الأصليين؟ هل الذكور أعلى تمثيلا أم الإناث؟.
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في هذا التقرير، نلقي الضوء على أحدث تقرير للتعداد السكاني في المملكة العربية السعودية، لعام 2022، والذي صدر، في نهاية مايو/ أيار 2023، والذي يقدم رؤى قيمة حول المشهد الديموغرافي للبلاد.
المملكة العربية السعودية
بلد ذو جذور تاريخية عميقة باحترام المسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو موطن للمساجد الشهيرة في مكة والمدينة، وهما من أكثر مراكز الحج زيارة على وجه الأرض.
دولة ذات أغلبية مسلمة، إلا أن هناك سُكانا من ديانات أخرى أيضا بسبب وجود جالية كبيرة من المغتربين.
حتى منتصف القرن العشرين، اتبعت المملكة العربية السعودية أسلوب حياة تقليدي. ومع حكم أسرة آل سعود، بدأت البلاد تشهد تحولات على الجبهات كافة.
وتعمل المملكة وقيادتها متمثلة في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودن وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بنشاط على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتزويد شعبها بفرص اقتصادية وثقافية أكثر تنوعا، وذلك وفقا لـ"رؤية 2030".
وقد أدى ذلك إلى تدفق أعداد كبيرة من المغتربين من جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تغيير تركيبتها السكانية بشكل كبير.
التعداد السكاني السعودي 2022 – إحصائيات رسمية
وفقا لأحدث تعداد أجري في المملكة، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، في مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد سكان المملكة 32.12 مليون نسمة، في عام 2022.
من إجمالي السكان، 58.4% سعوديون، في حين أن 41.6% أجانب.
متوسط عمر السعوديين هو 25 عاما، ووصلت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما إلى 63% من إجمالي العدد.
متوسط عمر الأجانب هو 29 عاما.
نسبة الذكور 61.2% مقارنة بـ 38.8% للإناث.
متوسط حجم الأسرة للسعوديين من 4-5 أفراد.
متوسط حجم الأسرة لغير السعوديين من 2-3 أفراد.
68 % من إجمالي عدد السكان المملكة يتركز في مناطق الرياض، ومكة، والمنطقة الشرقية.
تفاوت واضح بين الجنسين
هناك تفاوت واضح بين الجنسين في عدد السكان، حيث يفوق عدد الذكور عدد الإناث.
ويبلغ عدد الذكور في السعودية 19.70 مليون مقابل 12.50 مليون أنثى.
وتشير آخر الإحصائيات إلى وجود 137.13 ذكرا لكل 100 أنثى.
ومع ذلك، تتخذ السعودية خطوات استباقية لسد هذه الفجوة، بما يتوافق مع "رؤية 2030"، التي تركز على توفير المزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
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حتى الآن، أسفرت المبادرات عن الفرص التالية للإناث: الحق في القيادة والحصول على جواز السفر، والوظائف في الجيش والقوات المسلحة، ومنحهن الحق في الملكية، وما إلى ذلك. وتعكس هذه القرارات التزام المملكة بإيجاد مجتمع أكثر شمولا.
المواطنون والأجانب
يهيمن المواطنون السعوديون على البلاد بإجمالي 18.8 مليون نسمة، بينما يمثل الأجانب 13.4 مليون فقط من إجمالي السكان.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن السعوديين لديهم فرص ممتازة داخل البلاد، وذلك بفضل نطاقات أو برامج السعودة. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السعوديون أيضا على العديد من الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وما إلى ذلك.
كل هذا يساعد المملكة العربية السعودية، بشكل كبير على الاحتفاظ بمواطنيها، على الرغم من أن العديد من القطاعات مثل البناء والرعاية الصحية وما إلى ذلك تعتمد على العمال المهاجرين.
تركيبة السكان حسب العمر
عندما ندرس التركيبة السكانية للسكان من حيث العمر، فإن الفئة العمرية 25-54 سنة تشكل الأغلبية. ويمثلون 16.97 مليون أو 52.75% من السكان. فهؤلاء هم القوة الدافعة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
من ناحية أخرى، أقل نسبة من السكان توجد في الفئة العمرية 70-74 عاما، حيث تضم 0.21 مليون نسمة أو 0.64% من إجمالي السكان.
الجاليات الأجنبية
1.بنغلادش 2.12 مليون نسمة.
2.الهند 1.88 مليون نسمة.
3.باكستان 1.81 مليون نسمة.
4.اليمن 1.80 مليون نسمة.
5.مصر 1.47 مليون نسمة.
6.السودان 0.82 مليون نسمة.
7.الفلبين 0.73 مليون نسمة.
8.سوريا 0.45 مليون نسمة.
9.نيبال 0.30 مليون نسمة.
10.الأردن 0.20 مليون نسمة.
11.إندونيسيا 0.18 مليون نسمة.
12.ميانمار 0.16 مليون نسمة.
13.إثيوبيا 0.16 مليون نسمة.
14.أفغانستان 0.13 مليون نسمة.
15.أخرى 1.17 مليون نسمة.
مقارنة بتعداد 2010
فقد نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة، عام 2010، إلى 32.2 مليون نسمة، عام 2022، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، حسب هيئة الإحصاء.
فيما زاد عدد السعوديين من 14 إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة.
وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.
تعداد 2022 الأعلى دقة في تاريخ المملكة
تم الاستعانة بأحدث التقنيات مثل الأقمار الصناعية وتقنية العد الذاتي.
تجاوزت دقة النتائج 95%.
إجراء أكثر من مليون مكالمة هاتفية والقيام بنحو 900 ألف زيارة ميدانية إضافية للتأكد من جودة ودقة البيانات.
تمت مراجعة البيانات من خلال أكثر من 200 مؤشر لتأكيد دقتها.
التعداد السكاني السعودي 2023
تم جمع البيانات من مصادر موثوقة لإلقاء نظرة أفضل على التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي.
يبلغ عدد السكان الحالي للمملكة العربية السعودية، 37,045,930 نسمة، حتى يوم الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، بناءً على أحدث إحصائيات موقع "ورلد أو ميتر".
يقدر عدد سكان السعودية، في منتصف عام 2023، بـ 36,947,025 نسمة.
يعادل عدد سكان المملكة 0.46% من إجمالي سكان العالم.
تحتل السعودية، المرتبة رقم 40 في قائمة الدول من حيث عدد السكان.
تبلغ الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية، 17 نسمة لكل كيلومتر مربع.
تبلغ المساحة الإجمالية للمملكة 2,149,690 كيلومتر مربع.
83% من السكان حضريون (30,846,442 نسمة، في 2023).
متوسط العمر في السعودية، هو 30.6 سنة.
المدن التي لديها أكبر عدد من السكان
مع التحضر والتطور السريع، استقر 84.7% من السكان في المدن الكبرى، ولا يزال نحو 15% من الناس يعيشون في المناطق الريفية.
العاصمة الرياض، التي تعكس بعض النمو الاقتصادي الكبير، تستضيف أكبر عدد من السكان يبلغ 7.68 مليون شخص.
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تليها جدة، المدينة الساحلية الحديثة وبوابة مكة، التي يبلغ عدد سكانها 4.86 مليون نسمة.
فيما يبلغ عدد سكان أقدس مدينتين في الإسلام، مكة والمدينة، 2.15 مليون و1.57 مليون نسمة على التوالي.
أما مدينة الدمام، تأتي بعدهم بـ 1.33 مليون نسمة.