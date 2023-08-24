https://sputnikarabic.ae/20230824/خبير-يوضح-تأثير-انضمام-المملكة-العربية-السعودية-لـبريكسعلى-ميزان-القوى-العالمي-1080379363.html

خبير يوضح تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لـ"بريكس"على ميزان القوى العالمي

خبير يوضح تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لـ"بريكس"على ميزان القوى العالمي

أعلنت مجموعة "بريكس" عن قبول 6 دول جديدة في عضويتها منها 3 دول عربية، على أن تبدأ العضوية الجديدة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T10:53+0000

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2023-08-24T10:53+0000

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وتم اعتماد قبول 3 دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتحدث محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا لـ"سبوتنيك"، عن تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لهذه المجموعة على ميزان القوى العالمي، قائلًا:وحول الأسباب التي دفعت المجموعة لاختيار المملكة العربية السعودية للإنضمام لها، قال الصبان: "أسباب عديدة دفعت المجموعة لاختيار المملكة العربية السعودية ضمن مجموعتها، ومنها أن الناتج الإجمالي للمملكة يتجاوز الحد الذي وضعته المجموعة، ووجود الثروات الطبيعية وعلى رأسها البترول، حيث تعتبر المملكة أكبر مصدر للنفط، بالإضافة لتوجه المملكة لتنويع مصادر الطاقة لتصبح أكبر مصدر لمختلف مصادر الطاقة".وتابع الصبان مضيفا: "كل هذه العوامل شجعت مجموعة الـ"بريكس" في قبول عضوية المملكة، وبطبيعة الحال لم تكن المملكة العضو الوحيد وهناك أعضاء آخرون من مختلف القارات، وهنالك توازن، والتركيز الآن على الدول النامية في الجنوب، والتي لم تأخذ حقها في الماضي نتيجة لتسلط وعنجهية الغرب، ولذلك نرى أن المجموعة ستمثل الإنطلاقة نحو عالم متعدد الأقطاب، ونحو إصلاح مختلف المؤسسات المالية والتنموية الدولية ومنطلقا لإصلاح الأمم المتحدة وضم عدد من الدول لمجلس الأمن بصورة دائمة. وهنالك الكثير مما يمثله توسيع عضوية الـ"بريكس".وقال رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ".وأشار إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-بريكس-تسعى-لتحقيق-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-وتوازنا-1080377792.html

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