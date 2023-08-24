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https://sputnikarabic.ae/20230824/خبير-يوضح-تأثير-انضمام-المملكة-العربية-السعودية-لـبريكسعلى-ميزان-القوى-العالمي-1080379363.html
خبير يوضح تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لـ"بريكس"على ميزان القوى العالمي
خبير يوضح تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لـ"بريكس"على ميزان القوى العالمي
أعلنت مجموعة "بريكس" عن قبول 6 دول جديدة في عضويتها منها 3 دول عربية، على أن تبدأ العضوية الجديدة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:53+0000
2023-08-24T10:53+0000
العالم
رؤية المملكة العربية السعودية 2030
اقتصاد
حصري
تقارير سبوتنيك
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وتم اعتماد قبول 3 دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتحدث محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا لـ"سبوتنيك"، عن تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لهذه المجموعة على ميزان القوى العالمي، قائلًا:وحول الأسباب التي دفعت المجموعة لاختيار المملكة العربية السعودية للإنضمام لها، قال الصبان: "أسباب عديدة دفعت المجموعة لاختيار المملكة العربية السعودية ضمن مجموعتها، ومنها أن الناتج الإجمالي للمملكة يتجاوز الحد الذي وضعته المجموعة، ووجود الثروات الطبيعية وعلى رأسها البترول، حيث تعتبر المملكة أكبر مصدر للنفط، بالإضافة لتوجه المملكة لتنويع مصادر الطاقة لتصبح أكبر مصدر لمختلف مصادر الطاقة".وتابع الصبان مضيفا: "كل هذه العوامل شجعت مجموعة الـ"بريكس" في قبول عضوية المملكة، وبطبيعة الحال لم تكن المملكة العضو الوحيد وهناك أعضاء آخرون من مختلف القارات، وهنالك توازن، والتركيز الآن على الدول النامية في الجنوب، والتي لم تأخذ حقها في الماضي نتيجة لتسلط وعنجهية الغرب، ولذلك نرى أن المجموعة ستمثل الإنطلاقة نحو عالم متعدد الأقطاب، ونحو إصلاح مختلف المؤسسات المالية والتنموية الدولية ومنطلقا لإصلاح الأمم المتحدة وضم عدد من الدول لمجلس الأمن بصورة دائمة. وهنالك الكثير مما يمثله توسيع عضوية الـ"بريكس".وقال رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ".وأشار إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-بريكس-تسعى-لتحقيق-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-وتوازنا-1080377792.html
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العالم, رؤية المملكة العربية السعودية 2030, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, رؤية المملكة العربية السعودية 2030, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير يوضح تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لـ"بريكس"على ميزان القوى العالمي

10:53 GMT 24.08.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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حصري
أعلنت مجموعة "بريكس" عن قبول 6 دول جديدة في عضويتها منها 3 دول عربية، على أن تبدأ العضوية الجديدة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
وتم اعتماد قبول 3 دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتحدث محمد سرور الصبان، كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا لـ"سبوتنيك"، عن تأثير انضمام المملكة العربية السعودية لهذه المجموعة على ميزان القوى العالمي، قائلًا:
انضمام المملكة يعني أنها تعترف وتوضح للعالم أن المسار الحالي غير مقبول ولايؤدي لتنيمة العالم النامي ويضر بالدول النامية ككل. لذلك عضوية المملكة ستكون مؤثرة في عملية الإصلاح الذي نأمله في الفترة القادمة.
وحول الأسباب التي دفعت المجموعة لاختيار المملكة العربية السعودية للإنضمام لها، قال الصبان: "أسباب عديدة دفعت المجموعة لاختيار المملكة العربية السعودية ضمن مجموعتها، ومنها أن الناتج الإجمالي للمملكة يتجاوز الحد الذي وضعته المجموعة، ووجود الثروات الطبيعية وعلى رأسها البترول، حيث تعتبر المملكة أكبر مصدر للنفط، بالإضافة لتوجه المملكة لتنويع مصادر الطاقة لتصبح أكبر مصدر لمختلف مصادر الطاقة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وتوازنا
09:40 GMT
وتابع الصبان مضيفا: "كل هذه العوامل شجعت مجموعة الـ"بريكس" في قبول عضوية المملكة، وبطبيعة الحال لم تكن المملكة العضو الوحيد وهناك أعضاء آخرون من مختلف القارات، وهنالك توازن، والتركيز الآن على الدول النامية في الجنوب، والتي لم تأخذ حقها في الماضي نتيجة لتسلط وعنجهية الغرب، ولذلك نرى أن المجموعة ستمثل الإنطلاقة نحو عالم متعدد الأقطاب، ونحو إصلاح مختلف المؤسسات المالية والتنموية الدولية ومنطلقا لإصلاح الأمم المتحدة وضم عدد من الدول لمجلس الأمن بصورة دائمة. وهنالك الكثير مما يمثله توسيع عضوية الـ"بريكس".
وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ".
وأشار إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي
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هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
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3 أبريل, 13:36 GMT
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