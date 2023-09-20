https://sputnikarabic.ae/20230920/أكبر-دولة-في-العالم-تغطي-11-في-المائة-من-إجمالي-مساحة-الأرض-1081240526.html

أكبر دولة في العالم... تغطي 11 في المائة من إجمالي مساحة الأرض

أكبر دولة في العالم... تغطي 11 في المائة من إجمالي مساحة الأرض

عندما تفكر في أكبر الدول في العالم، تتبادر إلى ذهنك عدة دول، وربما تعتمد الإجابة على ما إذا كنت تتحدث عن أكبر حجم في المساحة الإجمالية أو الدولة الأكثر اكتظاظا... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T16:25+0000

2023-09-20T16:25+0000

2023-09-20T16:25+0000

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أحيانا قد يتفاجأ الكثير من الناس بمعرفة ما هي الدول الأكبر في الواقع من حيث المساحة، في حين أن بعضها لا يحتاج إلى تفكير، إلا أن بعضها الآخر قد يثير الدهشة.تابع القراءة لاكتشاف أكبر 10 دول في العالم في عام 2023، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.الحجم الحقيقي للدولة على الخرائطعندما ننظر إلى أكبر الدول في العالم من حيث المساحة، هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار.تساعد هذه المفاهيم على فهم كيفية تصنيف البلدان وفقا لمساحتها الإجمالية، فكثير من الناس لا يدركون ما الذي يدخل في قياس حجم البلد وغالبا ما يخطئون في تحديد حجم البلد.معلومةتصنيفات الدول ليست نهائية؛ بدلا من ذلك أنها توفر مقارنة تقريبية. وتختلف البيانات القطرية بشكل كبير تبعا للمصادر، وهناك غياب للبيانات الموثوقة عن بعض البلدان.- قياس حجم البلدتشمل المساحة الإجمالية لدولة ما مساحة اليابسة ومنطقة البحر الممتدة إلى (أو خارج) جرفها القاري. تقيس الدول المختلفة مساحة محيطاتها بشكل مختلف، مما قد يؤدي إلى بعض المرونة في التصنيف.ولكن قد يجادل البعض بأنه يجب علينا فقط قياس مساحة أراضي الدولة. في هذه الحالة، فإن التصنيف يتغير قليلا. وستكون الصين ثاني أكبر دولة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كندا.وفي تغيير مفاجئ عن المعتاد، حيث كانت الحدود الوطنية ثابتة إلى حد ما على مدى العقود الماضية، يمكن القول إن انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، أضافت 27 ألف كيلومتر مربع أخرى إلى مساحتها.- عرض حجم الدولة الحقيقيغالبا ما تتم مناقشة توقعات الخرائط عند الحديث عن كيفية عرض الحجم الحقيقي للبلد.ومن المؤكد أن "إسقاط مركاتور" (إحدى طرق رسم الخرائط) الشائع الاستخدام من الممكن أن يعطي انطباعا خاطئا عن حجم الدول المختلفة، حيث أنه لتناسب الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد على مستوى مسطح، يتم تمديد المناطق القريبة من القطبين وجعلها أكبر.عندما تأخذ ذلك في الاعتبار، فإن روسيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية جميعها دول كبيرة جدا في الواقع.وقد احتل هؤلاء الثلاثة جميعهم المراكز الثلاثة الأولى، بالترتيب، منذ دمج الولايات المتحدة ألاسكا في القرن العشرين.والآن بعد أن أصبح لدينا فهم أفضل لكيفية قياس حجم الدولة وكيفية عرض حجمها الحقيقي، فقد حان الوقت للكشف عن أكبر دول العالم من حيث المساحة.تتنوع بلدان العالم من حيث اللغة، ومن حيث الثروة، ومن حيث الثقافة - كما أنها شديدة التنوع من حيث الحجم.تبلغ مساحة أصغر البلدان بضعة أميال مربعة فقط، أما أكبرها فهي ضخمة للغاية. أكبر دولة في العالم- من حيث المساحة· أكبر دولة في العالم مساحة هي دولة روسيا بمساحة تبلغ 17 مليون كم مربع.· روسيا تعتبر دولة عابرة للقارات حيث تقع أراضيها في قارتي أوروبا وآسيا، ولكن غالبية مساحتها تقع على الجانب الآسيوي.· يقدر عدد سكان روسيا بنحو 145 مليون نسمة، ومع أن معظم مساحتها تقع في آسيا، إلا أن غالبية سكانها يعيشون على الجانب الأوروبي.- من حيث عدد السكانتشير لوحة المعلومات السكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الهند قد تجاوزت الصين في عدد سكانها، لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.· عدد سكان الهند تخطى سكان قارة أوروبا بأكملها (744 مليونا) وأمريكا الشمالية والجنوبية (1.04 مليار).· الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما يمثلون أكثر من 40% من سكان الهند.· متوسط ​​العمر في الهند هو 28، بينما في الولايات المتحدة 38 وفي الصين 39 عاما.· تشهد الصين والولايات المتحدة، شيخوخة سكانية سريعة – على عكس الهند.· يشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر 7% فقط من سكان الهند، مقارنة بـ 14% في الصين و18% في الولايات المتحدة، وفقا للأمم المتحدة.تصنيف أكبر دول العالم حسب المساحة10. الجزائرمساحتها الإجمالية تبلغ 2،381،741 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة.تأسست الجزائر كدولة مستقلة في العام 1962، بعد ثماني سنوات من الحرب التي دارت بين القوات الفرنسية والحركة الوطنية لتحرير الجزائر. وقبل ذلك، تعرضت البلاد للحكم الأجنبي لمئات السنين.يتميز مناخ الجزائر بأنه متوسطي في المناطق الساحلية، وصحراوي في الجنوب، مع تركيز كبير على الزراعة والصناعة.تشتهر الجزائر بمناظرها الطبيعية الخلابة، ومن بينها طاسيلي ناجر، التي تشتهر بتركيزاتها الغنية للفنون الصخرية والتي تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 1982.9. كازاخستانمساحتها تبلغ 2،724،900 كيلومتر مربع، وهي واحدة من الدول الكبرى في آسيا الوسطى.في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تأسست كازاخستان كدولة مستقلة.تشتهر كازاخستان بمناظرها الطبيعية الخلابة، وهي الدولة الأكبر غير ساحلية في العالم، وتتميز بجبالها وأوديتها وغيرها من المعالم الطبيعية.تعتبر محطة بايكونور الموجودة في كازاخستان واحدة من المواقع الهامة في العالم لإطلاق المهام الفضائية.8. الأرجنتينمساحتها 2,780,400 كيلومتر مربع، وتقع في أمريكا الجنوبية.عدد سكانها فهو حوالي 45.3 مليون نسمة.تأسست الأرجنتين كدولة مستقلة عن إسبانيا في عام 1816.تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، مثل شواطئها وجبال الأنديز ومنتزه تيلامبايا الوطني وشلالاتها الخلابة.7. الهندتبلغ مساحة الهند حوالي 3,287,590 كيلومتر مربع، وهي الدولة السابعة في العالم من حيث المساحة.تعد واحدة من أقدم الحضارات في العالم.تشتهر الهند بتنوعها الثقافي والديني وتضم العديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل تاج محل وبوابة الهند في مدينة دلهي وحديقة كيولادي في مدينة جايبور وغيرها.كما تشتهر أيضا بحياتها البرية الغنية، حيث تعد واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم لمشاهدة الحيوانات البرية، مثل النمور والفيلة والقردة.يبلغ عدد سكان الهند حوالي 1.38 مليار نسمة، وهي الدولة الثانية في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين.6. أسترالياتبلغ مساحتها 7,692,024 كيلومتر مربع، وتعتبر جزءًا من قارة أوقيانوسيا.تشتهر بالكنغر والكوالا وغيرها من الحيوانات البرية، بجانب شهرتها بالشعاب المرجانية.عدد سكان أستراليا حوالي 25.7 مليون نسمة، مما يجعلها تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث المساحة.أستراليا كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية ولكنها أصبحت دولة مستقلة في عام 1901.5. البرازيلتبلغ مساحتها 8,515,767 كيلومتر مربع.في عام 1822، استقلت البرازيل عن البرتغال.وتشتهر البرازيل بغابات الأمازون المطيرة وتمثال المسيح في ريو دي جانيرو وحب البلاد لكرة القدم.يعيش في البرازيل ما يزيد قليلا عن 216.35 مليون شخص، مما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قارة أمريكا الجنوبية.4. الصينتبلغ مساحتها الإجمالية 9,596,961 كيلومتر مربع.عدد سكان الصين حوالي 1.41 مليار نسمة، مما يجعلها الدولة الأولى في العالم من حيث عدد السكان.ويعود تاريخ الصين إلى ما قبل القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وتشتهر الصين بالعديد من المواقع السياحية الشهيرة، مثل سور الصين العظيم، وجبال تشانغجياجيه العائمة، والمدينة المحرمة.3. الولايات المتحدة الأمريكيةبمساحة إجمالية قدرها 9,833,517 كيلومتر مربع، تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في أمريكا الشمالية.عدد سكان يقدر بأقل من 340 مليون نسمة.حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1776.بفضل جبال روكي، والبحيرات العظمى، ومتنزه يلوستون الوطني، ووادي الموت، والأنهار العظيمة، بما في ذلك غراند كانيون، تعد الولايات المتحدة بلدا مليئا بالعجائب الطبيعية والتي من صنع الإنسان.2. كنداتبلغ مساحتها الإجمالية 9,984,670 كيلومتر مربع مما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم وأكبر دولة في أمريكا الشمالية، قبل الولايات المتحدة الأمريكية.بالنسبة لبلد كبير جدًا، فإن عدد سكان كندا صغير جدا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في عام 2023، سيبلغ عدد سكان كندا 38.7 مليون نسمة فقط.1. روسياتعد روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة الإجمالية، حيث تبلغ مساحتها 17,098,242 كيلومتر مربع.تشكل ما يقرب من 11% من إجمالي مساحة اليابسة على الأرض.وتشتهر روسيا بالعديد من الظواهر الطبيعية الفريدة، والمواقع السياحية الشهيرة مثل مدينة سانت بطرسبرغ والكرملين وجبال الأورال.ويبلغ عدد سكان روسيا حوالي 145 مليون نسمة لذا فهي تقع في المرتبة الـ 9 في العالم من حيث عدد السكان.تصنيف أكبر دول العالم من حيث عدد السكانالهند في الصدارة، ودولة أفريقية وحيدة في قائمة الـ 10 الأوائلوفقا لبيانات الأمم المتحدة، سيتجاوز عدد سكان العالم 8 مليار نسمة في عام 2023.ترتيب 2023أكبر قارة في العالمآسيا هي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة والسكانتصنيف أكبر الدول في كل قارةمن المثير للاهتمام أيضا أن ننظر إلى أكبر البلدان حسب القارة.هذه مسألة صعبة بعض الشيء، نظرا لأن أكبر دولة على الإطلاق، روسيا، تمتد على قارتين (أو لا، اعتمادا على نموذج القارات الذي تتبعه).وستظل روسيا "الآسيوية" أكبر دولة في آسيا.ستلاحظ أيضا أن القارة القطبية الجنوبية ليست مدرجة في القائمة. هذا لأنها غير مؤهولة بالسكان ولا يوجد بها دول. ومع ذلك، لو كانت دولة بحد ذاتها، لكانت ثاني أكبر دولة في العالم بعد روسيا.باستخدام نموذج القارات السبع الشائع، دعونا نلقي نظرة على أكبر البلدان عند تقسيمها بالكامل حسب القارة.أفريقياآسياآسيا هي موطن لرابع أكبر دولة في العالم، الصين.ومن المثير للاهتمام أن هناك عدة مدن صغيرة جدا في الصين، مثل هونغ كونغ، التي تبلغ مساحتها 1110 كيلومترا مربعا فقط.وعندما تنظر إلى الدول الآسيوية الأخرى، ستلاحظ أن هناك عدة دول صغيرة جدا، مثل أفغانستان واليمن.وهذا هو ترتيب العديد من الدول في آسيا عندما يتعلق الأمر بمساحتها.أوروبابالمقارنة مع البلدان في القارات الأخرى، فإن البلدان في أوروبا صغيرة جدًا.حتى أكبر هذه القائمة، تركيا، ليست كبيرة جدا عندما تنظر إلى أحجام الدول الأخرى حول العالم. ومن الملاحظ أن المملكة المتحدة ليست مدرجة في القائمة حيث أن مساحتها تقل عن 100 ألف كيلومتر مربع.أمريكا الشماليةأمريكا الشمالية هي موطن لثاني أكبر دولة في العالم، كندا.مع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من المساحة، تتخلف كندا كثيرا عن صاحبة المركز الأول، روسيا التي تبلغ مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع.أما الولايات المتحدة لا تتخلف كثيرا عن كندا عندما تنظر إلى قياساتها لأنها ثاني أكبر دولة في أمريكا الشمالية.أوقيانوسياعلى الرغم من عدم إدراج العديد من البلدان في أوقيانوسيا، إلا أن أستراليا كبيرة إلى حد ما حيث تبلغ مساحتها أكثر من 7 ملايين كيلومتر مربع.ومن ناحية أخرى، فإن نيوزيلندا دولة صغيرة للغاية، حيث تبلغ مساحتها 270 ألف كيلومتر مربع فقط.أمريكا الجنوبيةأمريكا الجنوبية هي مزيج حقيقي من دول مختلفة الأحجام تتراوح من أكبرها البرازيل إلى الأوروغواي التي تقل مساحتها عن 200 ألف كيلومتر مربع، وهي من أصغر الدول في أمريكا الجنوبية.أكبر دولة عربية من حيث المساحةأكبر دولة في العالم العربي هي الجزائر التي تغطي مساحة تبلغ 2.3 مليون كم مربع، وهي أيضا أكبر دولة في أفريقيا، والعاشرة على مستوى العالم.تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني عربيا والثاني عشر عالميا، وذلك بمساحة اجمالية تبلغ 2.1 مليون كم مربع.أكبر الدول العربية الأخرى هي:

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