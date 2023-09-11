https://sputnikarabic.ae/20230911/الكرملين-كييف-ملزمة-بحقائق-الساعة-في-حال-استئناف-المفاوضات-1080906039.html
الكرملين: كييف ملزمة "بحقائق الساعة" في حال استئناف المفاوضات
الكرملين: كييف ملزمة "بحقائق الساعة" في حال استئناف المفاوضات
صرّح المتحديث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "نظام كييف ينجر لمواصلة الضربات ضد روسيا، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر لوقف هذه الممارسات". 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T10:04+0000
2023-09-11T10:04+0000
2023-09-11T10:04+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
الكرملين
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وقال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "بمرور الوقت سنكون مستعدين للقضاء تمامًا على هذا التهديد (هجمات الطائرات المسيرة)".وتحدث بيسكوف عن الشركات التي غادرت البلاد: "من غادر روسيا سيعود عاجلا أم آجلا، نظرا لاستقرار الاقتصاد الوطني".ونوّه بيسكوف إلى أنه "سيتعين على كييف أن تعترف بحقائق اليوم في المفاوضات، إذا تم استئنافها".وأشار بيسكوف إلى أن "الجانب الأوكراني لا يبدي أي حماس لاستئناف المفاوضات رغم أن بوتين تحدث مرارا عن استعداد روسيا لها".وتابع بيسكوف: "بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لكن إذا ترشح فلن يتمكن أحد من منافسته، حيث أنه يتمتع بالدعم المطلق من المواطنين وهذه ليست السنة الأولى التي يُظهر فيها قدرته".وأردف: "من الناحية العملية، لم تبدأ بعد الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230911/مدير-المخابرات-الروسية-يتحدث-عن-تهديد-قادم-من-بولندا-ودول-البلطيق-1080905474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, الكرملين
فلاديمير بوتين, روسيا, الكرملين
الكرملين: كييف ملزمة "بحقائق الساعة" في حال استئناف المفاوضات
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صرّح المتحديث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "نظام كييف ينجر لمواصلة الضربات ضد روسيا، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر لوقف هذه الممارسات".
وقال بيسكوف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "بمرور الوقت سنكون مستعدين للقضاء تمامًا على هذا التهديد (هجمات الطائرات المسيرة)".
وتحدث بيسكوف عن الشركات التي غادرت البلاد: "من غادر روسيا سيعود عاجلا أم آجلا، نظرا لاستقرار الاقتصاد الوطني".
بالنسبة لأولئك الذين أصبحوا أعداء لروسيا، ربما لا يوجد مكان لهم في روسيا.
ونوّه بيسكوف إلى أنه "سيتعين على كييف أن تعترف بحقائق اليوم في المفاوضات، إذا تم استئنافها".
الآن لا توجد شروط مسبقة لعملية التفاوض حيال أوكرانيا.
وأشار بيسكوف إلى أن "الجانب الأوكراني لا يبدي أي حماس لاستئناف المفاوضات رغم أن بوتين تحدث مرارا عن استعداد روسيا لها".
وبيّن بيسكوف أن روسيا لم ترتدِ قط "نظارة وردية" وتدرك أن "الناتو" حلف يؤدي إلى المواجهة والتوتر في القارة (الأوروبية).
وتابع بيسكوف: "بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لكن إذا ترشح فلن يتمكن أحد من منافسته، حيث أنه يتمتع بالدعم المطلق من المواطنين وهذه ليست السنة الأولى التي يُظهر فيها قدرته".
وأردف: "من الناحية العملية، لم تبدأ بعد الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في روسيا
".