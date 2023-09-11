https://sputnikarabic.ae/20230911/مدير-المخابرات-الروسية-يتحدث-عن-تهديد-قادم-من-بولندا-ودول-البلطيق-1080905474.html

مدير المخابرات الروسية يتحدث عن تهديد قادم من "بولندا ودول البلطيق"

مدير المخابرات الروسية يتحدث عن تهديد قادم من "بولندا ودول البلطيق"

صرّح سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن "التهديد الذي تواجهه روسيا، من بولندا ودول البلطيق، لا يزال قائمًا"، وجاءت... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T09:58+0000

2023-09-11T09:58+0000

2023-09-11T10:04+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

بولندا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072598136_0:110:3079:1841_1920x0_80_0_0_bc585f6a6e9739ca9afaf4f2202236b1.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأكد ناريشكين أن "التهديدات التي تواجه روسيا، ومواطنيها من الاتجاه الشمال الغربين لا تزال قائمة".جاءت هذه الإجابة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إشارة رمزية محتملة في اتجاه رأس النصب التذكاري، الذي يتجه نحو الشمال الغربي، حيث تقع بولندا ودول البلطيق، تمامًا كما كان النصب الأصلي الذي كان موجودا في ساحة "لوبيانكا".وفي وقت سابق، أعلن فاليري ريفينكو، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ورئيس قسم التعاون العسكري الدولي، يوم الاثنين الماضي، أن "بولندا، تنتهك عن عمد اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، فيما يتعلق بمينسك".ونشر ريفينكو تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، يقول فيها: "بولندا، تنتهك عن عمد معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، فيما يتعلق ببيلاروسيا، وترفض تقديم معلومات عن قواتها العسكرية وتتجاهل مقترحات استئناف حوار الحد من التسلح، بينما تتهم الجانب البيلاروسي، بزعزعة استقرار الوضع في المنطقة".وأكد ريفينكو أن "وزارة الدفاع البولندية، تواصل توريد أسلحة هجومية مثل الدبابات والمركبات القتالية المدرعة وأنظمة المدفعية والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية"، مشيرًا إلى أنه "غير مؤكد أن العدد الإجمالي لهذه الأسلحة لن يتجاوز المستويات المحددة في اتفاقية "بودابست".وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت خدمة الحدود البيلاروسية، أن "مروحية عسكرية بولندية، من طراز "مي - 24"، انتهكت حدود الدولة في منطقة بيراستافيتسا، بمنطقة غرودنو، فيما أعلنت الخارجية البيلاروسية، إنها استدعت القائم بالأعمال البولندي، فيما يتعلق بالحادث.وشهد شهر أغسطس/ آب الماضي، إعلان وزارة الخارجية البولندية، أن "طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-لدى-البنتاغون-بولندا-وليتوانيا-تريدان-التدخل-عسكريا--في-أوكرانيا-دون-اتفاق-مع-الناتو-1080469549.html

https://sputnikarabic.ae/20230519/سفن-أسطول-البلطيق-1077200673.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, بولندا, الأخبار