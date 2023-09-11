https://sputnikarabic.ae/20230911/المسماري-يكشف-لـ-سبوتنيك-جهود-وخطط-الجيش-الليبي-لعمليات-الإنقاذ-بعد-الفيضانات-المدمرة-1080892925.html

المسماري يكشف لـ "سبوتنيك" جهود وخطط الجيش الليبي لعمليات الإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة

المسماري يكشف لـ "سبوتنيك" جهود وخطط الجيش الليبي لعمليات الإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، فقدان الاتصال بـ 7 جنود خلال عمليات الإنقاذ الجارية في المناطق التي ضربتها الفيضانات والسيول بشرق ليبيا. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T03:20+0000

2023-09-11T03:20+0000

2023-09-11T03:20+0000

المسماري

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/52/1045875226_0:182:2518:1598_1920x0_80_0_0_82c69b0770629553d014352e32f148d3.jpg

بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك تحديات كبيرة تقف أمامنا في عمليات الإنقاذ. الأمر صعب جدا وخارج عن السيطرة بمدينة البيضاء ومدينة شحات نظرا لارتفاع منسوب المياه وهطول الأمطار بشكل مستمر. لقد قطعت الأمطار الغزيرة والسيول كل الطرق والمواصلات، لكن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".وأوضح المسماري أن هناك 3 حالات وفاة مسجلة جراء الفيضانات في مدن شرق ليبيا حتى الآن، لكنه أشار إلى أن هناك عدد من المفقودين حتى اللحظة لم يتم تحديد مصيرهم أو الوصول إلى أماكن تواجدهم.وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الليبي يخطط لاستخدام الطائرات لإنقاذ العالقين في المناطق المنكوبة، قال المسماري: "في الوقت الحالي لا يمكن استخدام الطيران نظرا لارتفاع معدلات الأمطار والرياح الشديدة، وبالتالي فاستخدام الطيران غير مجد".وتابع قائلا: "لكن بعد انتهاء العاصفة وهطول الأمطار وتحسن ظروف الجوية سيتم إدخال الطيران في عمليات البحث بالمناطق الصحراوية والمناطق المحيطة بالجبل الأخضر، وجنوب بنغازي لتقديم المساعدة وخاصة للرعاة وأصحاب قطعان المواشي والإبل".وأوضح المسماري أن هناك تنسيقا يجري في عمليات الإنقاذ مع الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، مضيفا "العمل يجري الآن بشكل جيد سواء مدنيا أو عسكريًا، أو من خلال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية".وردا على سؤال حول إمكانية طلب الدعم من دول الجوار، قال المسماري: "في الوقت الحالي لا نستطيع أن نحدد متطلبات المرحلة القادمة. حتى الآن هذا الإعصار يسير من الغرب إلى الشرق بشكل دائري"، موضحا أنه في حال استمرت الظروف الجوية السيئة وتطور الوضع إلى الأسوأ، فسيتم الإعلان عما إذا كان هناك أي طلب للحصول على مساعدة دولية أو من دول الجوار في بيان رسمي.

https://sputnikarabic.ae/20230911/مسؤول-ليبي-سجلنا-3-حالات-وفاة-في-البيضاء-جراء-السيول-ونتوقع-زيادة-عدد-الضحايا-1080892612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المسماري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي