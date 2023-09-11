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https://sputnikarabic.ae/20230911/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-في-فلاديفوستوك-صور-1080895098.html
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
2023-09-11T12:13+0000
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يعكس شعار المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام، "الطريق إلى الشراكة والسلام والازدهار"، رغبة الدولة المضيفة في بناء علاقات بناءة والانخراط في حوار شامل مع الشركاء الأجانب في المنطقة.ويشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الحدث وسيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى، يوم غد الثلاثاء، وسوف ينضم إلى بوتين، نائب رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الرئيسي لمنتدى الاقتصاد الشرقي، لهذا العام.المنتدى الاقتصادي الشرقي هو حدث سنوي يجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من روسيا الاتحادية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.تم افتتاح المنتدى، في عام 2015، وتستضيفه الحكومة الروسية في مدينة فلاديفوستوك. ويغطي المنتدى مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والابتكار. أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الأوروبي هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين روسيا الاتحادية، ودول آسيا والمحيط الهادئ.اقرأ أيضا - منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دولوتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك.
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المنتدى الاقتصادي الشرقي
المنتدى الاقتصادي الشرقي

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

12:13 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 11.09.2023)
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يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة مابين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
يعكس شعار المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام، "الطريق إلى الشراكة والسلام والازدهار"، رغبة الدولة المضيفة في بناء علاقات بناءة والانخراط في حوار شامل مع الشركاء الأجانب في المنطقة.
ويشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الحدث وسيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى، يوم غد الثلاثاء، وسوف ينضم إلى بوتين، نائب رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الرئيسي لمنتدى الاقتصاد الشرقي، لهذا العام.
المنتدى الاقتصادي الشرقي هو حدث سنوي يجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من روسيا الاتحادية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
تم افتتاح المنتدى، في عام 2015، وتستضيفه الحكومة الروسية في مدينة فلاديفوستوك. ويغطي المنتدى مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والابتكار. أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الأوروبي هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين روسيا الاتحادية، ودول آسيا والمحيط الهادئ.
اقرأ أيضا - منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دول
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

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مضيفات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

مضيفات شركة الطيران الروسية &quot;آيروفلوت&quot;، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مضيفات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المشاركون في منتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المشاركون في منتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/22
© Sputnik . Kirill Zykov
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/22
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مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

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أحد المشاركين في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبمتمبر 2023.

أحد المشاركين في جناح &quot;بيت الصقر&quot; في معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot;، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبمتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/22
© Sputnik . Kirill Zykov
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أحد المشاركين في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبمتمبر 2023.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
7/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

جانب من مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/22
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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جانب من مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
9/22
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
10/22
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
11/22
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
12/22
© Sputnik . Alexei Danichev
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مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
13/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
14/22
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

جناح شركة الطيران الروسية &quot;آيروفلوت&quot; في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
15/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
16/22
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المدير العام لـ "خيواسون غروب رو"، خوان غوليان، في نقاش حول "الشركات الصينية في روسيا وآفاق النمو المستمر"، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا 2023.

المدير العام لـ &quot;خيواسون غروب رو&quot;، خوان غوليان، في نقاش حول &quot;الشركات الصينية في روسيا وآفاق النمو المستمر&quot;، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا 2023. - سبوتنيك عربي
17/22
© Sputnik . Kirill Zykov
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المدير العام لـ "خيواسون غروب رو"، خوان غوليان، في نقاش حول "الشركات الصينية في روسيا وآفاق النمو المستمر"، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا 2023.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
18/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
19/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.

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المشاركات في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.

المشاركات في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
20/22
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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المشاركات في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
21/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
22/22
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.

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