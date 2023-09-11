https://sputnikarabic.ae/20230911/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-في-فلاديفوستوك-صور-1080895098.html

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

2023-09-11T12:13+0000

2023-09-11T12:13+0000

2023-09-11T12:26+0000

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المنتدى الاقتصادي الشرقي

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أخبار روسيا اليوم

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يعكس شعار المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام، "الطريق إلى الشراكة والسلام والازدهار"، رغبة الدولة المضيفة في بناء علاقات بناءة والانخراط في حوار شامل مع الشركاء الأجانب في المنطقة.ويشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الحدث وسيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى، يوم غد الثلاثاء، وسوف ينضم إلى بوتين، نائب رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الرئيسي لمنتدى الاقتصاد الشرقي، لهذا العام.المنتدى الاقتصادي الشرقي هو حدث سنوي يجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من روسيا الاتحادية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.تم افتتاح المنتدى، في عام 2015، وتستضيفه الحكومة الروسية في مدينة فلاديفوستوك. ويغطي المنتدى مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والابتكار. أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الأوروبي هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين روسيا الاتحادية، ودول آسيا والمحيط الهادئ.اقرأ أيضا - منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دولوتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك.

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