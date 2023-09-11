https://sputnikarabic.ae/20230911/انطلاق-فعاليات-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-في-فلاديفوستوك-صور-1080895098.html
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
2023-09-11T12:13+0000
2023-09-11T12:13+0000
2023-09-11T12:26+0000
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المنتدى الاقتصادي الشرقي
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يعكس شعار المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام، "الطريق إلى الشراكة والسلام والازدهار"، رغبة الدولة المضيفة في بناء علاقات بناءة والانخراط في حوار شامل مع الشركاء الأجانب في المنطقة.ويشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الحدث وسيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى، يوم غد الثلاثاء، وسوف ينضم إلى بوتين، نائب رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الرئيسي لمنتدى الاقتصاد الشرقي، لهذا العام.المنتدى الاقتصادي الشرقي هو حدث سنوي يجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من روسيا الاتحادية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.تم افتتاح المنتدى، في عام 2015، وتستضيفه الحكومة الروسية في مدينة فلاديفوستوك. ويغطي المنتدى مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والابتكار. أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الأوروبي هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين روسيا الاتحادية، ودول آسيا والمحيط الهادئ.اقرأ أيضا - منها أربعة عربية... روسيا بصدد تفعيل السفر "دون تأشيرة" مع عدة دولوتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك.
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المنتدى الاقتصادي الشرقي
انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك 12:13 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 11.09.2023) تابعنا عبر
يُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة مابين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
يعكس شعار المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام، "الطريق إلى الشراكة والسلام والازدهار"، رغبة الدولة المضيفة في بناء علاقات بناءة والانخراط في حوار شامل مع الشركاء الأجانب في المنطقة.
ويشارك
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الحدث
وسيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى، يوم غد الثلاثاء، وسوف ينضم إلى بوتين، نائب رئيس لاوس، باني ياثوتو، الضيف الرئيسي لمنتدى الاقتصاد الشرقي، لهذا العام.
المنتدى الاقتصادي الشرقي هو حدث سنوي يجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من روسيا الاتحادية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
تم افتتاح المنتدى، في عام 2015، وتستضيفه الحكومة الروسية في مدينة فلاديفوستوك. ويغطي المنتدى مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والابتكار. أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى الاقتصادي الأوروبي هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين روسيا الاتحادية، ودول آسيا والمحيط الهادئ.
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من
فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك. © Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
مضيفات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
مضيفات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في منتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المشاركون في منتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
أحد المشاركين في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبمتمبر 2023.
أحد المشاركين في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبمتمبر 2023.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
جانب من مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
جانب من مراسم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 10 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
المدير العام لـ "خيواسون غروب رو"، خوان غوليان، في نقاش حول "الشركات الصينية في روسيا وآفاق النمو المستمر"، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا 2023.
المدير العام لـ "خيواسون غروب رو"، خوان غوليان، في نقاش حول "الشركات الصينية في روسيا وآفاق النمو المستمر"، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا 2023.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركات في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.
المشاركات في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.
مشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، روسيا، 11 سبتمبر 2023.