https://sputnikarabic.ae/20230911/بوتين-يصل-إلى-فلاديفوستوك-للمشاركة-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080912720.html

بوتين يصل إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

بوتين يصل إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة فلاديفوستوك، حيث سيشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسيعقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T11:23+0000

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فلاديفوستوك- سبوتنيك. أعلن الكرملين، في وقت سابق، أنه سيتم تقديم عرض تفاعلي للرئيس بوتين، خلال اليوم الاثنين، يستعرض نتائج تطوير المناطق الشرقية عبر خاصية الفيديو، بهدف عرض إنجازات القطاعات الاقتصادية المتقدمة في تلك المناطق.بعد ذلك، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا عبر الفيديو لمتابعة برنامج تطوير المدن في المناطق الشرقية، وسيتلقى تقريرًا حول التقدم المحرز في بناء التجمعات الثقافية والتعليمية في روسيا.ومن المقرر أيضا أن يعقد بوتين اجتماع عمل مع حاكم إقليم بريمورسكي كراي، أوليغ كوجيمياكو.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو، تسعى إلى بناء علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب، وهي منفتحة على إجراء حوار واسع النطاق بشأن القضايا الملحة.جاءت تصريحات بوتين خلال تحيته للمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في كلمة نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، إذ قال بوتين إن "المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي رسمي وتمثيلي يخلق فرصا للتواصل المباشر والهادف بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان".وشدد الرئيس الروسي على أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يتعامل مع المهام الأكثر إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من جوانب التفاعل وعلاقات التكامل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشاسعة.وأضاف بوتين أن العنوان الرئيسي لهذا المنتدى، هو "نحو التعاون والسلام والازدهار"، ما يعكس رغبة روسيا في بناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين.واختتم الرئيس الروسي، بالقول: "من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل توريد جديدة، وضمان الأمن الغذائي"، متمنيا للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي مناقشات بناءة ومثمرة وموفقة.

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