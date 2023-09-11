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الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيزور روسيا قريبا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين
https://sputnikarabic.ae/20230911/بوتين-يصل-إلى-فلاديفوستوك-للمشاركة-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080912720.html
بوتين يصل إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي
بوتين يصل إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة فلاديفوستوك، حيث سيشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسيعقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T11:23+0000
2023-09-11T11:31+0000
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فلاديفوستوك- سبوتنيك. أعلن الكرملين، في وقت سابق، أنه سيتم تقديم عرض تفاعلي للرئيس بوتين، خلال اليوم الاثنين، يستعرض نتائج تطوير المناطق الشرقية عبر خاصية الفيديو، بهدف عرض إنجازات القطاعات الاقتصادية المتقدمة في تلك المناطق.بعد ذلك، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا عبر الفيديو لمتابعة برنامج تطوير المدن في المناطق الشرقية، وسيتلقى تقريرًا حول التقدم المحرز في بناء التجمعات الثقافية والتعليمية في روسيا.ومن المقرر أيضا أن يعقد بوتين اجتماع عمل مع حاكم إقليم بريمورسكي كراي، أوليغ كوجيمياكو.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو، تسعى إلى بناء علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب، وهي منفتحة على إجراء حوار واسع النطاق بشأن القضايا الملحة.جاءت تصريحات بوتين خلال تحيته للمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في كلمة نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، إذ قال بوتين إن "المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي رسمي وتمثيلي يخلق فرصا للتواصل المباشر والهادف بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان".وشدد الرئيس الروسي على أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يتعامل مع المهام الأكثر إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من جوانب التفاعل وعلاقات التكامل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشاسعة.وأضاف بوتين أن العنوان الرئيسي لهذا المنتدى، هو "نحو التعاون والسلام والازدهار"، ما يعكس رغبة روسيا في بناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين.واختتم الرئيس الروسي، بالقول: "من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل توريد جديدة، وضمان الأمن الغذائي"، متمنيا للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي مناقشات بناءة ومثمرة وموفقة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/مشاركات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1078121961.html
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المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يصل إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

11:23 GMT 11.09.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 11.09.2023)
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLEوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة فلاديفوستوك، حيث سيشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وسيعقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات.
فلاديفوستوك- سبوتنيك. أعلن الكرملين، في وقت سابق، أنه سيتم تقديم عرض تفاعلي للرئيس بوتين، خلال اليوم الاثنين، يستعرض نتائج تطوير المناطق الشرقية عبر خاصية الفيديو، بهدف عرض إنجازات القطاعات الاقتصادية المتقدمة في تلك المناطق.
بعد ذلك، سيعقد الرئيس بوتين اجتماعا عبر الفيديو لمتابعة برنامج تطوير المدن في المناطق الشرقية، وسيتلقى تقريرًا حول التقدم المحرز في بناء التجمعات الثقافية والتعليمية في روسيا.
إحدى المشاركات في جناح مركز التصدير الروسي في معرض إكسبو فوروم للمؤتمرات والمعارض في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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ومن المقرر أيضا أن يعقد بوتين اجتماع عمل مع حاكم إقليم بريمورسكي كراي، أوليغ كوجيمياكو.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو، تسعى إلى بناء علاقات بناءة مع الشركاء الأجانب، وهي منفتحة على إجراء حوار واسع النطاق بشأن القضايا الملحة.
جاءت تصريحات بوتين خلال تحيته للمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في كلمة نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، إذ قال بوتين إن "المنتدى أثبت نفسه كحدث دولي رسمي وتمثيلي يخلق فرصا للتواصل المباشر والهادف بين رجال الأعمال والسياسيين والشخصيات العامة والخبراء من مختلف البلدان".
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وشدد الرئيس الروسي على أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يتعامل مع المهام الأكثر إلحاحا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في الشرق الأقصى الروسي، فضلا عن العديد من جوانب التفاعل وعلاقات التكامل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشاسعة.
وأضاف بوتين أن العنوان الرئيسي لهذا المنتدى، هو "نحو التعاون والسلام والازدهار"، ما يعكس رغبة روسيا في بناء علاقات بناءة مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين.
واختتم الرئيس الروسي، بالقول: "من المهم تحديد سبل تشكيل سلاسل توريد جديدة، وضمان الأمن الغذائي"، متمنيا للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي مناقشات بناءة ومثمرة وموفقة.
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