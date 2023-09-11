https://sputnikarabic.ae/20230911/رئيس-نيكاراغوا-يصف-الانتخابات-في-روسيا-بأنها-لا-تشوبها-شائبة-1080940745.html
رئيس نيكاراغوا يصف الانتخابات في روسيا بأنها لا تشوبها شائبة
رئيس نيكاراغوا يصف الانتخابات في روسيا بأنها لا تشوبها شائبة
وصف الرئيس النيكاراغوي، دانييل أورتيغا، في رسالة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنظيم الانتخابات في روسيا بأنها كانت بدون عيوب. 11.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-11T21:56+0000
2023-09-11T21:56+0000
2023-09-11T21:56+0000
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وجاء في الرسالة: "تحية من الحكومة وتهانينا لكم، ولحكومتكم، ولشجاعة الشعب الروسي على تنظيم انتخابات خالية من العيوب في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول".وجرت الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.وأصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.
https://sputnikarabic.ae/20230910/حزب-روسيا-الموحدة-يفوز-بالانتخابات-المحلية-في-المناطق-الجديدة-1080890778.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نيكاراغوا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
نيكاراغوا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رئيس نيكاراغوا يصف الانتخابات في روسيا بأنها لا تشوبها شائبة
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وصف الرئيس النيكاراغوي، دانييل أورتيغا، في رسالة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنظيم الانتخابات في روسيا بأنها كانت بدون عيوب.
وجاء في الرسالة: "تحية من الحكومة وتهانينا لكم، ولحكومتكم، ولشجاعة الشعب الروسي على تنظيم انتخابات خالية من العيوب في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول".
وجرت الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.
وأصبحت منطقتا زابوروجيه وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
، مناطق روسية في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء.